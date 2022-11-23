https://sputnikarabic.ae/20221123/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-القدرات-الجديدة-في-منشأتي-فوردو-ونطنز-وفق-قوانين-الوكالة-الدولية-1070473695.html

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: القدرات الجديدة في منشأتي فوردو ونطنز وفق قوانين الوكالة الدولية

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: القدرات الجديدة في منشأتي فوردو ونطنز وفق قوانين الوكالة الدولية

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "القدرات الجديدة في منشأتي فوردو ونطنز وفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية". 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T13:43+0000

2022-11-23T13:43+0000

2022-11-23T13:43+0000

أخبار إيران

إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وأشار إسلامي، إلى قرار مجلس الحكام ضد إيران، قائلا: إن السلوك السياسي وممارسة الضغوط السياسية وعدم إعارة اهتمام لمسار الاتفاق والمفاوضات سيكون بالتأكيد مصحوبا بالمعاملة بالمثل، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف: "أنشأت منظمة الطاقة الإيرانية قدرة جديدة للتخصيب في منشأتي فردو ونطنز تماشيا مع القانون الاستراتيجي لرفع العقوبات"، متابعا: "لقد بدأنا زيادة السعة من 20% إلى 60% في منشأة فوردو وسنستبدل الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي بالجيل الجديد".وذكر إسلامي أن "أمريكا التي انسحبت من الاتفاق النووي لم تلتزم بتعهداتها فحسب بل منعت الآخرين أيضًا من الوفاء بالتزاماتهم"، معربا عن أمله بأن تعود أمريكا إلى الاتفاق وألا تلجأ إلى إثارة الأجواء السياسية والنفسية والتمادي فيها".وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس الثلاثاء، "بدء اتخاذ خطوات لتعزيز النشاط النووي بالمنشآت الإيرانية، ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير المتعلق بتهاون طهران مع تحقيقات الوكالة".وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو، حيث جاءت هذه الخطوة ردًا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البلاد، كما عمدت إلى تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في قاعتين فارغتين في منشأتي فوردو ونطنز".وأضافت أن "هذه القاعات كانت خالية من أجهزة الطرد المركزي بسبب التزامات إيران في الاتفاق النووي"، متابعة: "الخطوة الرابعة المهمة لإيران ستكون استبدال أجهزة الطرد المركزي IR1 في منشأة فوردو بـ IR6، حيث سيزيد من قوة قدرة إيران النووية في منشأة فوردو بـ 10 مرات".وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قرارا، الخميس الماضي، يطالب إيران بأن تشرح للوكالة الدولية الأماكن التي اكتشفت فيها آثار يورانيوم مخصب.وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بيانا مشتركا، يوم الجمعة الماضية، وطالبت طهران بتنفيذ قرار الوكالة الدولية "دون تأخير".من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن قرار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران ناجم عن ضغوط أمريكا والثلاثي الأوروبي.وقال كنعاني في مؤتمر صحفي، إن "أمريكا والدول الغربية تتبع نهجا للتأثير على علاقاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدا أن "البرنامج الإيراني سلمي والوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم تام به".

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