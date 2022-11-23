https://sputnikarabic.ae/20221123/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تعد-مشروعا-بشأن-تقديم-المساعدة-لأرمينيا-1070458719.html
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعد مشروعا بشأن تقديم المساعدة لأرمينيا
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعد مشروعا بشأن تقديم المساعدة لأرمينيا
أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أنه قد تم الاتفاق على مشروع قرار بشأن تقديم المساعدة لأرمينيا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T09:15+0000
2022-11-23T09:15+0000
2022-11-23T09:15+0000
العالم
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وقال زاس، خلال اجتماع مشترك لمجلس رؤساء وزارات الخارجية ووزارء الدفاع ولجنة أمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في المنظمة في يريفان، إنه تم الاتفاق على مشروع قرار بشأن التدابير المشتركة لتقديم المساعدة لأرمينيا.وأشار إلى أنه تم إعداد الوثائق بناءً على استنتاجات ومقترحات بعثة المراقبة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وشدد زاس على أن جهود الحكومة الأرمينية والمشاركين الآخرين لتحقيق اتفاقيات السلام وإضفاء الشرعية على الحدود وإلغاء حظر الاتصالات تلعب دورًا إيجابيًا في منطقة القوقاز.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعد مشروعا بشأن تقديم المساعدة لأرمينيا
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أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أنه قد تم الاتفاق على مشروع قرار بشأن تقديم المساعدة لأرمينيا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال زاس، خلال اجتماع مشترك لمجلس رؤساء وزارات الخارجية ووزارء الدفاع ولجنة أمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في المنظمة في يريفان، إنه تم الاتفاق على مشروع قرار بشأن التدابير المشتركة لتقديم المساعدة لأرمينيا.
وأشار إلى أنه تم إعداد الوثائق بناءً على استنتاجات ومقترحات بعثة المراقبة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وشدد زاس على أن جهود الحكومة الأرمينية والمشاركين الآخرين لتحقيق اتفاقيات السلام وإضفاء الشرعية على الحدود وإلغاء حظر الاتصالات تلعب دورًا إيجابيًا في منطقة القوقاز.