https://sputnikarabic.ae/20221123/مولدوفا-تعلن-انقطاع-الكهرباء-عن-بعض-أجزاء-البلاد-1070474083.html

مولدوفا تعلن انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء البلاد

مولدوفا تعلن انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء البلاد

أعلن نائب رئيس الوزراء أندريه سبينو، اليوم الأربعاء، عن انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء البلاد بما فيها العاصمة كيشينيوف، رابطًا ذلك بقصف مرافق البنية التحتية... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T13:53+0000

2022-11-23T13:53+0000

2022-11-23T13:53+0000

العالم

مولدوفا

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وكتب سبينو في قناته على "تلغرام": "أيها المواطنون الأعزاء، لدينا اليوم تكرار للوضع منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد قصف نظام الطاقة الأوكراني في الساعات الماضية، لدينا انقطاع كبير في التيار الكهربائي في كل مكان".كما أعلن في جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية غير المعترف بها، عن انقطاع في التيار الكهربائي، وفقًا لتقرير قناة TSV التلفزيونية المحلية.يذكر أن سبينو أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن حجم الغاز الذي يمثل احتياطيات مولدوفا لا يزال في أوكرانيا وسيتم دفع ثمنه.وينظم حزب "شور"، الذي انضم إليه حزب "الشيوعيون في مولدوفا"، احتجاجات في كيشينيوف منذ منتصف سبتمبر/ أيلول.ويتهم المحتجون السلطات بالفشل في التعامل مع الأزمة، مشيرين إلى تضخم قياسي على مدار الـ 20 عاما الماضية، حيث بلغ في سبتمبر 33.97 في المئة على أساس سنوي.كما تتعرض قيادة البلاد لانتقادات بسبب عدم استعدادها للتفاوض مع روسيا بشأن أسعار أفضل للغاز، فضلا عن الضغط السياسي على ممثلي المعارضة.

https://sputnikarabic.ae/20221123/مولدوفا-تعلق-على-بيان-شركة-غازبروم-بشأن-الغاز-الموجود-في-أوكرانيا-1070452082.html

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العالم, مولدوفا