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https://sputnikarabic.ae/20221123/مولدوفا-تعلن-انقطاع-الكهرباء-عن-بعض-أجزاء-البلاد-1070474083.html
مولدوفا تعلن انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء البلاد
مولدوفا تعلن انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء البلاد
أعلن نائب رئيس الوزراء أندريه سبينو، اليوم الأربعاء، عن انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء البلاد بما فيها العاصمة كيشينيوف، رابطًا ذلك بقصف مرافق البنية التحتية... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T13:53+0000
2022-11-23T13:53+0000
العالم
مولدوفا
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وكتب سبينو في قناته على "تلغرام": "أيها المواطنون الأعزاء، لدينا اليوم تكرار للوضع منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد قصف نظام الطاقة الأوكراني في الساعات الماضية، لدينا انقطاع كبير في التيار الكهربائي في كل مكان".كما أعلن في جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية غير المعترف بها، عن انقطاع في التيار الكهربائي، وفقًا لتقرير قناة TSV التلفزيونية المحلية.يذكر أن سبينو أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن حجم الغاز الذي يمثل احتياطيات مولدوفا لا يزال في أوكرانيا وسيتم دفع ثمنه.وينظم حزب "شور"، الذي انضم إليه حزب "الشيوعيون في مولدوفا"، احتجاجات في كيشينيوف منذ منتصف سبتمبر/ أيلول.ويتهم المحتجون السلطات بالفشل في التعامل مع الأزمة، مشيرين إلى تضخم قياسي على مدار الـ 20 عاما الماضية، حيث بلغ في سبتمبر 33.97 في المئة على أساس سنوي.كما تتعرض قيادة البلاد لانتقادات بسبب عدم استعدادها للتفاوض مع روسيا بشأن أسعار أفضل للغاز، فضلا عن الضغط السياسي على ممثلي المعارضة.
https://sputnikarabic.ae/20221123/مولدوفا-تعلق-على-بيان-شركة-غازبروم-بشأن-الغاز-الموجود-في-أوكرانيا-1070452082.html
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العالم, مولدوفا
العالم, مولدوفا

مولدوفا تعلن انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء البلاد

13:53 GMT 23.11.2022
© Sputnik . Artem Kreminskyخط الكهرباء
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Artem Kreminsky
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أعلن نائب رئيس الوزراء أندريه سبينو، اليوم الأربعاء، عن انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء البلاد بما فيها العاصمة كيشينيوف، رابطًا ذلك بقصف مرافق البنية التحتية الأوكرانية.
وكتب سبينو في قناته على "تلغرام": "أيها المواطنون الأعزاء، لدينا اليوم تكرار للوضع منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد قصف نظام الطاقة الأوكراني في الساعات الماضية، لدينا انقطاع كبير في التيار الكهربائي في كل مكان".
كما أعلن في جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية غير المعترف بها، عن انقطاع في التيار الكهربائي، وفقًا لتقرير قناة TSV التلفزيونية المحلية.
يذكر أن سبينو أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن حجم الغاز الذي يمثل احتياطيات مولدوفا لا يزال في أوكرانيا وسيتم دفع ثمنه.
وينظم حزب "شور"، الذي انضم إليه حزب "الشيوعيون في مولدوفا"، احتجاجات في كيشينيوف منذ منتصف سبتمبر/ أيلول.
ويتهم المحتجون السلطات بالفشل في التعامل مع الأزمة، مشيرين إلى تضخم قياسي على مدار الـ 20 عاما الماضية، حيث بلغ في سبتمبر 33.97 في المئة على أساس سنوي.
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
مولدوفا تعلق على بيان شركة "غازبروم" بشأن الغاز الموجود في أوكرانيا
06:41 GMT
كما تتعرض قيادة البلاد لانتقادات بسبب عدم استعدادها للتفاوض مع روسيا بشأن أسعار أفضل للغاز، فضلا عن الضغط السياسي على ممثلي المعارضة.
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