https://sputnikarabic.ae/20221123/نتنياهو-يتصل-بمدون-سعودي-شهير-لتهنئته-بالفوز-على-المنتخب-الأرجنتيني-فيديو-1070451883.html
نتنياهو يتصل بمدون سعودي شهير لتهنئته بالفوز على المنتخب الأرجنتيني... فيديو
نتنياهو يتصل بمدون سعودي شهير لتهنئته بالفوز على المنتخب الأرجنتيني... فيديو
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا بالمدون السعودي الشهير، محمد سعود، عقب فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، أمس... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T06:37+0000
2022-11-23T06:37+0000
2022-11-23T06:37+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
رياضة
بنيامين نتنياهو
السعودية
أخبار السعودية اليوم
منتخب السعودية لكرة القدم
بطولة كأس العالم 2022
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ونشر نتنياهو مقطع الفيديو للمحادثة بينهما على صفحته الرسمية في "تويتر"، وأرفقه بتعليق "هنأت أخي محمد سعود بالفوز المذهل للسعودية اليوم (في دوري المجموعات) في كأس العالم".وأعاد محمد سعود نشر فيديو الاتصال على صفحته في "تويتر"، وكتب معلقا: "بعون الله، السلام قريب، تحدثت مع رئيس الوزراء المقبل نتنياهو عن قرب السلام والنصر الكبير على الأرجنتين".وأجاب محمد: "شكرا من صميم قلبي رئيس الوزراء... أنت رئيس وزراء مسالم، أحبك كثيرا".وكان المنتخب السعودي قد هزم نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في أول مباراة في دور المجموعات بكأس العالم 2022.ويعرّف محمد سعود نفسه على حسابه في "تويتر" بأنه "ناشط سلام"، وسبق ونشر صورة يصافح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واشتهر بدعواته المتواصلة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20221122/ميسي-الهزيمة-في-كأس-العالم-أمام-السعودية-ضربة-قاصمة-1070441202.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رياضة, بنيامين نتنياهو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتخب السعودية لكرة القدم, بطولة كأس العالم 2022
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رياضة, بنيامين نتنياهو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتخب السعودية لكرة القدم, بطولة كأس العالم 2022
نتنياهو يتصل بمدون سعودي شهير لتهنئته بالفوز على المنتخب الأرجنتيني... فيديو
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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا بالمدون السعودي الشهير، محمد سعود، عقب فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، أمس الثلاثاء.
ونشر نتنياهو
مقطع الفيديو للمحادثة بينهما على صفحته الرسمية في "تويتر"، وأرفقه بتعليق "هنأت أخي محمد سعود بالفوز المذهل للسعودية اليوم (في دوري المجموعات) في كأس العالم".
وأعاد محمد سعود نشر فيديو الاتصال على صفحته في "تويتر"، وكتب معلقا: "بعون الله، السلام قريب، تحدثت مع رئيس الوزراء المقبل نتنياهو عن قرب السلام والنصر الكبير على الأرجنتين".
وقال نتنياهو خلال الاتصال: "أنت تعلم أن الأرجنتين منتخب عظيم وقوي وميسي لاعب عظيم وقوي، مما جعل هذا الانتصار مثيرا للإعجاب، مبروك.. وأتمنى لكم حظا سعيدا".
وأجاب محمد: "شكرا من صميم قلبي رئيس الوزراء... أنت رئيس وزراء مسالم، أحبك كثيرا".
وكان المنتخب السعودي
قد هزم نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في أول مباراة في دور المجموعات بكأس العالم 2022.
ويعرّف محمد سعود نفسه على حسابه في "تويتر" بأنه "ناشط سلام"، وسبق ونشر صورة يصافح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واشتهر بدعواته المتواصلة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل
.