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https://sputnikarabic.ae/20221123/نيبينزيا-القوميون-الأوكرانيون-بدؤوا-قمع-السكان-في-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبرو-1070488611.html
نيبينزيا: القوميون الأوكرانيون بدؤوا قمع السكان في الضفة اليمنى لنهر دنيبرو
نيبينزيا: القوميون الأوكرانيون بدؤوا قمع السكان في الضفة اليمنى لنهر دنيبرو
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن القوميون الأوكرانيون الذين دخلوا إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بدؤوا بمقمع السكان. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T23:39+0000
2022-11-23T23:39+0000
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: "القوميون الأوكرانيون الذين دخلوا إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بدؤوا بمقمع السكان المحليين".وأضاف أن: "ممثلة السلطات الأوكرانية لوغوفايا كانت قد حذرت مقدماً أن القوات المسلحة الأوكرانية "ستطلق النار على الخونة مثل الكلاب"".ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليا جلسة طارئة بناء على طلب أوكرانيا.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20221123/نيبينزيا-ضخ-السلاح-في-أوكرانيا-يؤدي-لمقتل-سكان-دونباس-وتدمير-المدن-الأوكرانية-1070488309.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

نيبينزيا: القوميون الأوكرانيون بدؤوا قمع السكان في الضفة اليمنى لنهر دنيبرو

23:39 GMT 23.11.2022
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصور مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن القوميون الأوكرانيون الذين دخلوا إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بدؤوا بمقمع السكان.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: "القوميون الأوكرانيون الذين دخلوا إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بدؤوا بمقمع السكان المحليين".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
نيبينزيا: ضخ السلاح في أوكرانيا يؤدي لمقتل سكان دونباس وتدمير المدن الأوكرانية
23:01 GMT
وأضاف أن: "ممثلة السلطات الأوكرانية لوغوفايا كانت قد حذرت مقدماً أن القوات المسلحة الأوكرانية "ستطلق النار على الخونة مثل الكلاب"".
ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليا جلسة طارئة بناء على طلب أوكرانيا.
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
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