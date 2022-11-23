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https://sputnikarabic.ae/20221123/نيبينزيا-ضخ-السلاح-في-أوكرانيا-يؤدي-لمقتل-سكان-دونباس-وتدمير-المدن-الأوكرانية-1070488309.html
نيبينزيا: ضخ السلاح في أوكرانيا يؤدي لمقتل سكان دونباس وتدمير المدن الأوكرانية
نيبينزيا: ضخ السلاح في أوكرانيا يؤدي لمقتل سكان دونباس وتدمير المدن الأوكرانية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن ضخ السلاح في أوكرانيا يؤدي ليس فقط لمقتل سكان دونباس، بل ولتدمير المدن الأوكرانية. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T23:01+0000
2022-11-23T23:24+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: "اليوم نشر المستخدمون الأوكرانيون على الانترنت صور الصواريخ التي أصابت المنازل في كييف وايجغورود، وتبين أنها صواريخ أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية التي يتم توريدها لكييف".وأضاف: "أود أن ألفت انتباه زملاؤنا الغربيين على ذلك. ضخ أوكرانيا بالسلاح يؤدي ليس فقط لمقتل سكان دونباس الأبرياء، بل و[تدمير] المدن الأوكرانية".ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليا جلسة طارئة بناء على طلب أوكرانيا.وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة سمحت بتقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، والتي ستشمل أسلحة وذخائر ومعدات دفاع جوي.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا دون انقطاع على الرغم من شكوك الجمهوريين، الذين من المتوقع أن يستخدموا أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب لمراقبة تدفق المساعدات عن كثب.قدمت إدارة بايدن حتى الآن 19.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221115/الولايات-المتحدة-تتحدث-عن-اختبار-أسلحة-في-أوكرانيا-1070213849.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

نيبينزيا: ضخ السلاح في أوكرانيا يؤدي لمقتل سكان دونباس وتدمير المدن الأوكرانية

23:01 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 23:24 GMT 23.11.2022)
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن ضخ السلاح في أوكرانيا يؤدي ليس فقط لمقتل سكان دونباس، بل ولتدمير المدن الأوكرانية.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: "اليوم نشر المستخدمون الأوكرانيون على الانترنت صور الصواريخ التي أصابت المنازل في كييف وايجغورود، وتبين أنها صواريخ أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية التي يتم توريدها لكييف".
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع إم تي - 12، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة تتحدث عن اختبار أسلحة في أوكرانيا
15 نوفمبر, 15:47 GMT
وأضاف: "أود أن ألفت انتباه زملاؤنا الغربيين على ذلك. ضخ أوكرانيا بالسلاح يؤدي ليس فقط لمقتل سكان دونباس الأبرياء، بل و[تدمير] المدن الأوكرانية".
ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليا جلسة طارئة بناء على طلب أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة سمحت بتقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، والتي ستشمل أسلحة وذخائر ومعدات دفاع جوي.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا دون انقطاع على الرغم من شكوك الجمهوريين، الذين من المتوقع أن يستخدموا أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب لمراقبة تدفق المساعدات عن كثب.
قدمت إدارة بايدن حتى الآن 19.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط الماضي.
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