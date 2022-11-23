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https://sputnikarabic.ae/20221123/واشنطن-تقدم-400-مليون-دولار-كمساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1070487517.html
واشنطن تقدم 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
واشنطن تقدم 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة سمحت بتقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، والتي ستشمل أسلحة وذخائر ومعدات... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T21:02+0000
2022-11-23T21:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال بلينكين في بيان "ذخيرة المدفعية والنيران الدقيقة وصواريخ الدفاع الجوي والمركبات التكتيكية التي نقدمها ستخدمها أوكرانيا على أفضل وجه في ساحة المعركة"، على ما نقلت قناة "يو إس نيوز" الأمريكية.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الحزمة تضمنت ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي NASAMS وأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS).قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا دون انقطاع على الرغم من شكوك الجمهوريين، الذين من المتوقع أن يستخدموا أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب لمراقبة تدفق المساعدات عن كثب.قدمت إدارة بايدن حتى الآن 19.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221117/الجمهوريون-يقدمون-للكونغرس-الأمريكي-مشروع-قانون-حول-تدقيق-المساعدات-لأوكرانيا-1070289362.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, روسيا

واشنطن تقدم 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

21:02 GMT 23.11.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة سمحت بتقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، والتي ستشمل أسلحة وذخائر ومعدات دفاع جوي.
وقال بلينكين في بيان "ذخيرة المدفعية والنيران الدقيقة وصواريخ الدفاع الجوي والمركبات التكتيكية التي نقدمها ستخدمها أوكرانيا على أفضل وجه في ساحة المعركة"، على ما نقلت قناة "يو إس نيوز" الأمريكية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الحزمة تضمنت ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي NASAMS وأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS).
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17 نوفمبر, 22:23 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا دون انقطاع على الرغم من شكوك الجمهوريين، الذين من المتوقع أن يستخدموا أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب لمراقبة تدفق المساعدات عن كثب.
قدمت إدارة بايدن حتى الآن 19.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط الماضي.
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