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https://sputnikarabic.ae/20221123/ولي-العهد-الكويت-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-العلاقات-الثنائية-والقضايا-الإقليمية-1070468833.html
ولي العهد الكويت يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
ولي العهد الكويت يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
بحث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T12:08+0000
2022-11-23T12:08+0000
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وحسب وكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد الكويتي لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، اليوم، في قصر بيان.وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.كما استعرض الطرفان أيضا آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها.وأكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن المقرر أن يلتقي السوداني بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لبحث العلاقات بين البلدين.كما يعتزم رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إجراء مباحثات حول عدد من الملفات أهمها ملف الطاقة والاقتصاد.
https://sputnikarabic.ae/20221123/رئيس-الوزراء-العراقي-يتوجه-إلى-الكويت-في-زيارة-رسمية-1070452609.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

ولي العهد الكويت يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

12:08 GMT 23.11.2022
© AP Photo / Dan Charityولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Dan Charity
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بحث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد الكويتي لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، اليوم، في قصر بيان.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
كما استعرض الطرفان أيضا آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها.
وأكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية
06:50 GMT
ومن المقرر أن يلتقي السوداني بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لبحث العلاقات بين البلدين.
كما يعتزم رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إجراء مباحثات حول عدد من الملفات أهمها ملف الطاقة والاقتصاد.
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