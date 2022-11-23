https://sputnikarabic.ae/20221123/ولي-العهد-الكويت-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-العلاقات-الثنائية-والقضايا-الإقليمية-1070468833.html
ولي العهد الكويت يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
ولي العهد الكويت يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
بحث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T12:08+0000
2022-11-23T12:08+0000
2022-11-23T12:08+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069170020_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_22e38428f55417074cff95220a64be56.jpg
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد الكويتي لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، اليوم، في قصر بيان.وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.كما استعرض الطرفان أيضا آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها.وأكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن المقرر أن يلتقي السوداني بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لبحث العلاقات بين البلدين.كما يعتزم رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إجراء مباحثات حول عدد من الملفات أهمها ملف الطاقة والاقتصاد.
https://sputnikarabic.ae/20221123/رئيس-الوزراء-العراقي-يتوجه-إلى-الكويت-في-زيارة-رسمية-1070452609.html
العراق
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069170020_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_acfeeecc1c6f509e23ec5aa48e767747.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
ولي العهد الكويت يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
تابعنا عبر
بحث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد الكويتي لرئيس الوزراء العراقي
والوفد المرافق له، اليوم، في قصر بيان.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
كما استعرض الطرفان أيضا آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها.
وأكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يلتقي السوداني بأمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لبحث العلاقات بين البلدين.
كما يعتزم رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إجراء مباحثات حول عدد من الملفات أهمها ملف الطاقة والاقتصاد.