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https://sputnikarabic.ae/20221123/-مقتل-فلسطيني-نتيجة-إصابته-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-مدينة-نابلس-1070485162.html
مقتل فلسطيني نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس
مقتل فلسطيني نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل الشاب محمد هشام محمد أبو كشك (22 عاماً) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T19:14+0000
2022-11-23T19:16+0000
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رام الله - سبوتنيك. وكان القتيل أبو كشك، بحسب الصحة الفلسطينية، قد "أصيب برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في البطن حيث وصفت إصابته بالخطيرة".يذكر أنه في الليلة الماضية، شهدت مدينة نابلس مواجهات أسفرت عن مقتل الفتى أحمد أمجد شحادة (16 عاماً) متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في القلب وإصابة 32 آخرين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق.ووفق وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل الشاب أبو كشك "يرتفع عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام إلى 201 شهيد (52 من قطاع غزة)، بينهم 57 شهيدا بعمر 18 عاما فما دون".
https://sputnikarabic.ae/20221122/مقتل-فتى-فلسطيني-وإصابة-العشرات-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-بمدينة-نابلس-1070449130.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية

مقتل فلسطيني نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس

19:14 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 19:16 GMT 23.11.2022)
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل الشاب محمد هشام محمد أبو كشك (22 عاماً) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية ليلة أمس الثلاثاء.
رام الله - سبوتنيك. وكان القتيل أبو كشك، بحسب الصحة الفلسطينية، قد "أصيب برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في البطن حيث وصفت إصابته بالخطيرة".
يذكر أنه في الليلة الماضية، شهدت مدينة نابلس مواجهات أسفرت عن مقتل الفتى أحمد أمجد شحادة (16 عاماً) متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في القلب وإصابة 32 آخرين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق.
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس
أمس, 23:55 GMT
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل الشاب أبو كشك "يرتفع عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام إلى 201 شهيد (52 من قطاع غزة)، بينهم 57 شهيدا بعمر 18 عاما فما دون".
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