https://sputnikarabic.ae/20221123/-مقتل-فلسطيني-نتيجة-إصابته-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-مدينة-نابلس-1070485162.html

مقتل فلسطيني نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس

مقتل فلسطيني نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل الشاب محمد هشام محمد أبو كشك (22 عاماً) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T19:14+0000

2022-11-23T19:14+0000

2022-11-23T19:16+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار الضفة الغربية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069286560_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_d737f540888aae357e82ddc62e71a512.jpg

رام الله - سبوتنيك. وكان القتيل أبو كشك، بحسب الصحة الفلسطينية، قد "أصيب برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في البطن حيث وصفت إصابته بالخطيرة".يذكر أنه في الليلة الماضية، شهدت مدينة نابلس مواجهات أسفرت عن مقتل الفتى أحمد أمجد شحادة (16 عاماً) متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في القلب وإصابة 32 آخرين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق.ووفق وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل الشاب أبو كشك "يرتفع عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام إلى 201 شهيد (52 من قطاع غزة)، بينهم 57 شهيدا بعمر 18 عاما فما دون".

https://sputnikarabic.ae/20221122/مقتل-فتى-فلسطيني-وإصابة-العشرات-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-بمدينة-نابلس-1070449130.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية