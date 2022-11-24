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https://sputnikarabic.ae/20221124/إس-في-دي-بندقية-قنص-روسية-أسطورية-1070515786.html
"إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
"إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
تمثل بندقية القنص الروسية "إس في دي" واحدة من البنادق الأسطورية، كما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي يشير إلى أنها بندقية نصف آلية تستخدمها قوات المشاة في... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T16:06+0000
2022-11-24T16:06+0000
انفوجرافيك
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وتم تصميم البندقية لاستخدامها في الاشتباك المباشر مع جنود العدو والمركبات غير المدرعة من مسافة 800 متر، بينما يصل مدى التصويب الخاص بها إلى 1200 متر، وتستخدم طلقات عيار (7.62 * 54 ملم).
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية

16:06 GMT 24.11.2022
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تمثل بندقية القنص الروسية "إس في دي" واحدة من البنادق الأسطورية، كما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي يشير إلى أنها بندقية نصف آلية تستخدمها قوات المشاة في الجيش الروسي وجيوش أخرى حول العالم منذ عقود.
إنفوجراف | إس في دي... بندقية قنص روسية أسطورية - سبوتنيك عربي
وتم تصميم البندقية لاستخدامها في الاشتباك المباشر مع جنود العدو والمركبات غير المدرعة من مسافة 800 متر، بينما يصل مدى التصويب الخاص بها إلى 1200 متر، وتستخدم طلقات عيار (7.62 * 54 ملم).
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