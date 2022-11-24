https://sputnikarabic.ae/20221124/إطلاق-الإنتاج-التسلسلي-لصاروخ-سارمات-الاستراتيجي-في-روسيا-1070499952.html
إطلاق الإنتاج التسلسلي لصاروخ "سارمات" الاستراتيجي في روسيا
إطلاق الإنتاج التسلسلي لصاروخ "سارمات" الاستراتيجي في روسيا
أعلن المدير العام لمركز ماكييف الحكومي للصواريخ، فلاديمير ديغار، أن الإنتاج التسلسلي لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سارمات" انطلق في روسيا. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T10:00+0000
2022-11-24T10:00+0000
2022-11-24T10:00+0000
روسيا
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وشدد ديغار على أن "النظام الصاروخي دخل بالفعل في الإنتاج التسلسلي ويتم تزويده بالمواد ومعدات الإنتاج اللازمة".كما حدد ديجار "سارمات" في الأربعين أو الخمسين سنة المقبلة سيعزز القدرة القتالية للقوات المسلحة ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا.وبحسبه، في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية ستصبح هذه الأسلحة العامل الأساسي في الردع النووي وضمانة الحفاظ على السلام، حيث سيحل "سارمات" (RS-28) محل الصاروخ الاستراتيجي الأثقل في العالم "فويفودا" (وفقًا لتصنيف الناتو - "Satan،RS-20V").وبدأت أعمال التطوير في هذا المشروع في عام 2011 وسيكون الصاروخ الجديد قادرًا على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي وعبر القطب الجنوبي، متغلبًا على أنظمة الدفاع الصاروخي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إطلاق الإنتاج التسلسلي لصاروخ "سارمات" الاستراتيجي في روسيا
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أعلن المدير العام لمركز ماكييف الحكومي للصواريخ، فلاديمير ديغار، أن الإنتاج التسلسلي لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سارمات" انطلق في روسيا.
وشدد ديغار على أن "النظام الصاروخي دخل بالفعل في الإنتاج التسلسلي ويتم تزويده بالمواد ومعدات الإنتاج اللازمة".
كما حدد ديجار "سارمات" في الأربعين أو الخمسين سنة المقبلة سيعزز القدرة القتالية للقوات المسلحة ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا.
وبحسبه، في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية ستصبح هذه الأسلحة العامل الأساسي في الردع النووي وضمانة الحفاظ على السلام، حيث سيحل "سارمات" (RS-28) محل الصاروخ الاستراتيجي الأثقل في العالم "فويفودا" (وفقًا لتصنيف الناتو - "Satan،RS-20V").
وبدأت أعمال التطوير في هذا المشروع في عام 2011 وسيكون الصاروخ الجديد قادرًا على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي وعبر القطب الجنوبي، متغلبًا على أنظمة الدفاع الصاروخي.