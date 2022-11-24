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https://sputnikarabic.ae/20221124/اتصال-هاتفي-بين-وزير-الخارجية-الإيراني-ونظيره-الإماراتي-بشأن-العلاقات-الثنائية-1070504289.html
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الإماراتي بشأن العلاقات الثنائية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الإماراتي بشأن العلاقات الثنائية
تبادل وزير الخارجية الإيراني، أميرعبد اللهيان ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وذلك خلال اتصال... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T12:16+0000
2022-11-24T12:16+0000
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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن عبد اللهيان انتقد خلال الاتصال نهج الولايات المتحدة والدول الأوربية واصفا إياه بـ"غيرالبناء تجاه أعمال الشغب الأخيرة في إيران والاستغلال السياسي من المنظمات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان".وشدد عبد اللهيان على اهتمام بلاده بعلاقاتها مع دول الجوار بما فيها الإمارات، معلنا استعداد إيران لعقد اجتماع مشترك بين رجال الأعمال والتجار الإيرانيين ونظرائهم الإماراتيين.بدوره، دعا وزير الخارجية الإماراتي إلى ترسيخ العلاقات المستدامة والفاعلة بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لعقد اجتماعات للجان المشتركة ولجنة التجار ورجال الأعمال لدى البلدين، كما شدد على ضرورة عدم انجرار المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وراء التوجهات السياسية.وفي وقت سابق، قال سفير الإمارات لدى طهران سيف محمد عبيد الزعابي إن بلاده تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في إطار المصالح المشتركة بين الدولتين.وأوضح الزعابي أن الإمارات تسعى إلى بدء فصل جديد في العلاقات بينها وبين إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، ولفت الزعابي إلى أن علاقات الإمارات مع إيران تتطور بشكل إيجابي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات القائمة حاليا.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار العالم الآن, العالم العربي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الإماراتي بشأن العلاقات الثنائية

12:16 GMT 24.11.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliعبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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تبادل وزير الخارجية الإيراني، أميرعبد اللهيان ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما اليوم الخميس.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن عبد اللهيان انتقد خلال الاتصال نهج الولايات المتحدة والدول الأوربية واصفا إياه بـ"غيرالبناء تجاه أعمال الشغب الأخيرة في إيران والاستغلال السياسي من المنظمات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان".
وشدد عبد اللهيان على اهتمام بلاده بعلاقاتها مع دول الجوار بما فيها الإمارات، معلنا استعداد إيران لعقد اجتماع مشترك بين رجال الأعمال والتجار الإيرانيين ونظرائهم الإماراتيين.
بدوره، دعا وزير الخارجية الإماراتي إلى ترسيخ العلاقات المستدامة والفاعلة بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لعقد اجتماعات للجان المشتركة ولجنة التجار ورجال الأعمال لدى البلدين، كما شدد على ضرورة عدم انجرار المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وراء التوجهات السياسية.
وفي وقت سابق، قال سفير الإمارات لدى طهران سيف محمد عبيد الزعابي إن بلاده تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في إطار المصالح المشتركة بين الدولتين.
وأوضح الزعابي أن الإمارات تسعى إلى بدء فصل جديد في العلاقات بينها وبين إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، ولفت الزعابي إلى أن علاقات الإمارات مع إيران تتطور بشكل إيجابي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات القائمة حاليا.
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