https://sputnikarabic.ae/20221124/الأسد-يتسلم-رسالة-من-لوكاشينكو-ويؤكد-على-ضرورة-توحيد-الجهود-لمواجهة-الحروب--1070508853.html

الأسد يتسلم رسالة من لوكاشينكو ويؤكد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الحروب

الأسد يتسلم رسالة من لوكاشينكو ويؤكد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الحروب

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، رئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو والوفد المرافق له، حيث سلم الأخير الرئيس الأسد رسالة من الرئيس... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T13:18+0000

2022-11-24T13:18+0000

2022-11-24T13:18+0000

العالم العربي

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وبحسب بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية المنشور على قناتها في تلغرام، فقد "سلّم غولوفتشينكو الرئيس الأسد رسالةً من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حول علاقات الصداقة التي تربط بين سورية وبيلاروس وآفاق تطوير التعاون الثنائي".ونوه الأسد خلال لقائه الوفد الدبلوماسي إلى أن "بيلاروس مستهدفةٌ بسبب موقعها الاستراتيجي في قلب أوروبا واستقلالية قرارها وسياساتها".وشدد الرئيس السوري على أن "توحيد الجهود بين هذه الدول مهمٌ من أجل مواجهة هذه الحروب، إضافة إلى إقامة شبكة علاقات اقتصادية مع الدول التي تمتلك نفس المبادئ والقيم وعندها الغرب سيصبح معزولاً".وشكر الأسد دولة بيلاروس على "وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها من خلال مواقفها الثابتة تجاه وحدة الأراضي السورية وسيادتها، ودعمها لصمود الشعب السوري".ومن جهته، أكد رئيس الوزراء البيلاروسي على أن مجالات التعاون مع سوريا "غير محدودة"، منوهاً إلى أن "المؤسسات في بيلاروس انتهت من تجهيز ملفات تتعلق بإقامة عدد من المشاريع الثنائية وتبادل المنتجات التي تلبي حاجات الشعبين".وأشار رئيس الوزراء البيلاروسي إلى أن "الحملة الغربية التي تعرضت لها بيلاروس خلال العامين المنصرمين كان هدفها تدهور الظروف المعيشية وإيقاف المنشآت الاقتصادية، هذا عدا عن الحرب النفسية والدعاية الإعلامية للتأثير على الناس".وأعرب غولوفتشينكو عن تقديره "لوقوف دمشق إلى جانب مينسك في تلك الفترة الصعبة، ومؤكداً أنّ المعركة التي يخوضها البلدان هي معركة واحدة".

https://sputnikarabic.ae/20221123/رئيسا-حكومتي-سوريا-وبيلاروسيا-يبحثان-في-دمشق-توسيع-التعاون-الاقتصادي-1070485622.html

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