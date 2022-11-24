https://sputnikarabic.ae/20221124/الأمن-الأوكراني-يعدم-100-مدني-في-خيرسون-و200-في-عداد-المفقودين-1070517173.html
الأمن الأوكراني يعدم 100 مدني في خيرسون و200 في عداد المفقودين
الأمن الأوكراني يعدم 100 مدني في خيرسون و200 في عداد المفقودين
أفاد ألكسندر مالكفيتش، مستشار القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن قوات الأمن الأوكرانية قتلت ما لا يقل عن 100 مدني في... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T17:08+0000
2022-11-24T17:08+0000
2022-11-24T17:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069305121_0:23:2895:1651_1920x0_80_0_0_f6304fd6665b38675ecb66dedb936865.jpg
وقال مالكفيتش: "الآن، وفقًا لمعلوماتنا، لسوء الحظ (في خيرسون) قُتل ما لا يقل عن 100 شخص دون محاكمة أو تحقيق".وتابع مالكفيتش موضحا أن حوالي 200 شخص يعتبرون في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن قوات الأمن الأوكرانية تشن حملة اعتقالات بشكل يومي.وكانت ذكرت الخدمة الصحفية للقائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون بالنيابة، فلاديمير سالدو، قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن السلطات المحلية لديها معلومات حول القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في المنطقة.ووفقا له، "يمكن توقع أي استفزازات من كييف"، بما في ذلك طرد السكان الذين بقوا هناك من خيرسون وإلحاق الضرر بسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069305121_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_f9337ae402d2e421e914de041bb57a2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الأمن الأوكراني يعدم 100 مدني في خيرسون و200 في عداد المفقودين
تابعنا عبر
أفاد ألكسندر مالكفيتش، مستشار القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن قوات الأمن الأوكرانية قتلت ما لا يقل عن 100 مدني في خيرسون، مشيرا إلى فقدان حوالي 200 آخرين.
وقال مالكفيتش: "الآن، وفقًا لمعلوماتنا، لسوء الحظ (في خيرسون) قُتل ما لا يقل عن 100 شخص دون محاكمة أو تحقيق".
وتابع مالكفيتش موضحا أن حوالي 200 شخص يعتبرون في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن قوات الأمن الأوكرانية تشن حملة اعتقالات بشكل يومي.
وكانت ذكرت الخدمة الصحفية للقائم
بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون بالنيابة، فلاديمير سالدو، قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن السلطات المحلية لديها معلومات حول القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في المنطقة.
وقال سالدو في تصريح لوسائل إعلام روسية "جميع سكان خيرسون في خطر، حتى أولئك الذين، كما يعتقدون، لا يستطيع نظام كييف تقديم أي شيء لهم. هناك بالفعل أدلة على أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين واصلوا ببساطة العمل في الأشهر الأخيرة".
ووفقا له، "يمكن توقع أي استفزازات من كييف"، بما في ذلك طرد السكان الذين بقوا هناك من خيرسون وإلحاق الضرر بسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.