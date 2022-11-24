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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221124/الأمن-الأوكراني-يعدم-100-مدني-في-خيرسون-و200-في-عداد-المفقودين-1070517173.html
الأمن الأوكراني يعدم 100 مدني في خيرسون و200 في عداد المفقودين
الأمن الأوكراني يعدم 100 مدني في خيرسون و200 في عداد المفقودين
أفاد ألكسندر مالكفيتش، مستشار القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن قوات الأمن الأوكرانية قتلت ما لا يقل عن 100 مدني في... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T17:08+0000
2022-11-24T17:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال مالكفيتش: "الآن، وفقًا لمعلوماتنا، لسوء الحظ (في خيرسون) قُتل ما لا يقل عن 100 شخص دون محاكمة أو تحقيق".وتابع مالكفيتش موضحا أن حوالي 200 شخص يعتبرون في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن قوات الأمن الأوكرانية تشن حملة اعتقالات بشكل يومي.وكانت ذكرت الخدمة الصحفية للقائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون بالنيابة، فلاديمير سالدو، قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن السلطات المحلية لديها معلومات حول القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في المنطقة.ووفقا له، "يمكن توقع أي استفزازات من كييف"، بما في ذلك طرد السكان الذين بقوا هناك من خيرسون وإلحاق الضرر بسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الأمن الأوكراني يعدم 100 مدني في خيرسون و200 في عداد المفقودين

17:08 GMT 24.11.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022
أهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد ألكسندر مالكفيتش، مستشار القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن قوات الأمن الأوكرانية قتلت ما لا يقل عن 100 مدني في خيرسون، مشيرا إلى فقدان حوالي 200 آخرين.
وقال مالكفيتش: "الآن، وفقًا لمعلوماتنا، لسوء الحظ (في خيرسون) قُتل ما لا يقل عن 100 شخص دون محاكمة أو تحقيق".
وتابع مالكفيتش موضحا أن حوالي 200 شخص يعتبرون في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن قوات الأمن الأوكرانية تشن حملة اعتقالات بشكل يومي.
وكانت ذكرت الخدمة الصحفية للقائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون بالنيابة، فلاديمير سالدو، قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن السلطات المحلية لديها معلومات حول القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في المنطقة.

وقال سالدو في تصريح لوسائل إعلام روسية "جميع سكان خيرسون في خطر، حتى أولئك الذين، كما يعتقدون، لا يستطيع نظام كييف تقديم أي شيء لهم. هناك بالفعل أدلة على أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين واصلوا ببساطة العمل في الأشهر الأخيرة".

ووفقا له، "يمكن توقع أي استفزازات من كييف"، بما في ذلك طرد السكان الذين بقوا هناك من خيرسون وإلحاق الضرر بسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
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