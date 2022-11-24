https://sputnikarabic.ae/20221124/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-بشكل-مبدئي-على-شراء-الغاز-بشكل-مشترك-1070516860.html
الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل مبدئي على شراء الغاز بشكل مشترك
الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل مبدئي على شراء الغاز بشكل مشترك
أكد وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا بشكل مبدئي على آلية جديدة... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T16:55+0000
2022-11-24T16:55+0000
2022-11-24T16:55+0000
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064357466_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_a433b5b4f683e09a5a761180d87d4607.jpg
وقال الوزير التشيكي: "أنا مسرور جدا لأننا اتفقنا على محتوى كلتا اللائحتين: مشتريات الغاز المشتركة وإجراءات التضامن، وكذلك على تصاريح المشاريع في مجال مصادر الطاقة المتجددة. ليس من الضروري إجراء مفاوضات إضافية حول هذين القرارين".وأشارت مصادر لدى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم إلى أن الهدف رئاسة التشيك للاتحاد الأوروبي هو الاتفاق رسميًا على لائحة تتضمن وضع آلية مشتريات مشتركة في الاجتماع الاستثنائي القادم لوزراء الطاقة لدى الاتحاد، الذي من المرجح أن يعقد في 13 ديسمبر/ كانون الأول.وتقدر هذه الكمية بحوالي 15٪ من الهدف الذي وضعته دول الاتحاد الأوروبي لملء الاحتياطيات.في الوقت نفسه، سيكون "تجميع الطلبات" من قبل الشركات في الاتحاد الأوروبي على شراء هذه الكمية من الغاز عملية إلزامية، ولكن بعد ذلك سيكون بمقدورهم اتخاذ قرار بشأن الشراء أم عدمه.
https://sputnikarabic.ae/20221124/بوتين-والسوداني-يبحثان-محاولة-عدد-من-الدول-تحديد-سقف-لسعر-النفط-الروسي-1070514458.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064357466_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_efb7ca35b324f432444badc861b87118.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل مبدئي على شراء الغاز بشكل مشترك
تابعنا عبر
أكد وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا بشكل مبدئي على آلية جديدة للمشتريات المشتركة من الغاز لصالح الاتحاد الأوروبي لفصل شتاء عام 2023/2024.
وقال الوزير التشيكي: "أنا مسرور جدا لأننا اتفقنا على محتوى كلتا اللائحتين: مشتريات الغاز المشتركة وإجراءات التضامن، وكذلك على تصاريح المشاريع في مجال مصادر الطاقة المتجددة. ليس من الضروري إجراء مفاوضات إضافية حول هذين القرارين".
وأشارت مصادر لدى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم إلى أن الهدف رئاسة التشيك للاتحاد الأوروبي هو الاتفاق رسميًا على لائحة تتضمن وضع آلية مشتريات مشتركة في الاجتماع الاستثنائي القادم لوزراء الطاقة لدى الاتحاد، الذي من المرجح أن يعقد في 13 ديسمبر/ كانون الأول.
واقترحت المفوضية الأوروبية في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول عددًا من الإجراءات الجديدة للحد من أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، من بينها إدخال مشتريات مشتركة تقدر بحوالي 13.5 مليار متر مكعب من الغاز لملء مرافق التخزين التابعة للاتحاد لفصل الشتاء 2023-2024.
وتقدر هذه الكمية بحوالي 15٪ من الهدف الذي وضعته دول الاتحاد الأوروبي لملء الاحتياطيات.
في الوقت نفسه، سيكون "تجميع الطلبات" من قبل الشركات في الاتحاد الأوروبي على شراء هذه الكمية من الغاز عملية إلزامية، ولكن بعد ذلك سيكون بمقدورهم اتخاذ قرار بشأن الشراء أم عدمه.