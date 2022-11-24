https://sputnikarabic.ae/20221124/الاتحاد-الاوروبي-يوافق-مبدئيا-على-آلية-جديدة-لشراء-الغاز-المشترك-1070509592.html
الاتحاد الاوروبي يوافق مبدئيا على آلية جديدة لشراء الغاز المشترك
الاتحاد الاوروبي يوافق مبدئيا على آلية جديدة لشراء الغاز المشترك
أعلن مصدر في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن جميع الدول اتفقت على آلية جديدة للمشتريات المشتركة من "الوقود الأزرق" لملء مرافق التخزين بالمنطقة بحلول شتاء... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T13:27+0000
2022-11-24T13:27+0000
2022-11-24T13:28+0000
العالم
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وقال المصدر "لقد اتفق الجميع على مضمون قرارين بشأن التصاريح والتضامن والهدف هو اعتمادهما رسميًا خلال اجتماع مجلس الطاقة الاستثنائي المقبل، والذي من المرجح أن يعقد في يوم 13 ديسمبر القادم مع اتفاق سياسي على الاقتراح الخاص بآلية تصحيح السوق.وتتضمن آلية تعديل السوق التي اقترحتها المفوضية الأوروبية أيضًا للحصول على موافقة وزارية، الحد من الزيادات المفرطة في أسعار "الوقود الأزرق" على مؤشر المركز الأوروبي الرئيسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاتحاد الاوروبي يوافق مبدئيا على آلية جديدة لشراء الغاز المشترك
13:27 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 13:28 GMT 24.11.2022) تابعنا عبر
أعلن مصدر في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن جميع الدول اتفقت على آلية جديدة للمشتريات المشتركة من "الوقود الأزرق" لملء مرافق التخزين بالمنطقة بحلول شتاء 2023/2024.
وقال المصدر "لقد اتفق الجميع على مضمون قرارين بشأن التصاريح والتضامن والهدف هو اعتمادهما رسميًا خلال اجتماع مجلس الطاقة الاستثنائي المقبل، والذي من المرجح أن يعقد في يوم 13 ديسمبر القادم مع اتفاق سياسي على الاقتراح الخاص بآلية تصحيح السوق.
وتتضمن آلية تعديل السوق التي اقترحتها المفوضية الأوروبية أيضًا للحصول على موافقة وزارية، الحد من الزيادات المفرطة في أسعار "الوقود الأزرق" على مؤشر المركز الأوروبي الرئيسي.