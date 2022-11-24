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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221124/البرتغال-تقضي-على-مغامرة-غانا-ورونالدو-يحقق-إنجازا-تاريخيا-1070520337.html
البرتغال تقضي على مغامرة غانا ورونالدو يحقق إنجازا تاريخيا
البرتغال تقضي على مغامرة غانا ورونالدو يحقق إنجازا تاريخيا
في ليلة شهدت تحقيق كريستيانو رونالدو إنجازا تاريخيا، فاز المنتخب البرتغالي على نظيره الغاني، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس،... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T19:53+0000
2022-11-24T19:53+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منتخب البرتغال الوطني
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منوعات
مجتمع
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الشوط الأول انتهى سلبيا، لكن الثاني جاء مغايرا وشهد أهداف المباراة الخمسة.تقدم كريستيانو رونالدو للمنتخب البرتغالي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من زمن المباراة، لكن أندريه أيو أدرك التعادل لغانا بعد 8 دقائق فقط.وسجل جواو فيليكس ورافاييل لياو الهدفين الثاني والثالث للبرتغاليين في الدقيقتين 78 و80 على الترتيب.وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، أحرز البديل عثمان بوكاري هدفا ثانيا لمنتخب غانا، إلا أن الريمونتادا الأفريقية لم تكتمل.وبات منتخب غانا هو أول منتخب أفريقي يسجل هدفا في كأس العالم 2022، بعد أن فشل الرباعي السنغال وتونس والمغرب والكاميرون في هز الشباك بالجولة الأولى.إنجاز جديد لرونالدووحقق رونالدو رقما قياسيا بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ بطولة كأس العالم يسجل في 5 نسخ مختلفة من البطولة.وهذه هي النسخة الخامسة التي تشهد تسجيل رونالدو هدفًا في كأس العالم، بعد نسخ 2006، 2010، 2014، 2018.وهذا هو الهدف الثامن لرونالدو في بطولات كأس العالم، بعدما سجل هدفا في نسخ 2006 و2010 و2014، و4 أهداف في 2018.
https://sputnikarabic.ae/20221124/سبوتنيك-ترصد-كيف-جهزت-قطر-المراكز-الإعلامية-لتغطية-المونديال-فيديو-1070518706.html
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رياضة, منتخب البرتغال الوطني, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, مجتمع
رياضة, منتخب البرتغال الوطني, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, مجتمع

البرتغال تقضي على مغامرة غانا ورونالدو يحقق إنجازا تاريخيا

19:53 GMT 24.11.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANAكريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA
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في ليلة شهدت تحقيق كريستيانو رونالدو إنجازا تاريخيا، فاز المنتخب البرتغالي على نظيره الغاني، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، بافتتاح مشوار الفريقين، في مونديال قطر.
الشوط الأول انتهى سلبيا، لكن الثاني جاء مغايرا وشهد أهداف المباراة الخمسة.
تقدم كريستيانو رونالدو للمنتخب البرتغالي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من زمن المباراة، لكن أندريه أيو أدرك التعادل لغانا بعد 8 دقائق فقط.
وسجل جواو فيليكس ورافاييل لياو الهدفين الثاني والثالث للبرتغاليين في الدقيقتين 78 و80 على الترتيب.
وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، أحرز البديل عثمان بوكاري هدفا ثانيا لمنتخب غانا، إلا أن الريمونتادا الأفريقية لم تكتمل.
المركز الإعلامي للدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
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18:53 GMT
وبات منتخب غانا هو أول منتخب أفريقي يسجل هدفا في كأس العالم 2022، بعد أن فشل الرباعي السنغال وتونس والمغرب والكاميرون في هز الشباك بالجولة الأولى.

إنجاز جديد لرونالدو

وحقق رونالدو رقما قياسيا بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ بطولة كأس العالم يسجل في 5 نسخ مختلفة من البطولة.
وهذه هي النسخة الخامسة التي تشهد تسجيل رونالدو هدفًا في كأس العالم، بعد نسخ 2006، 2010، 2014، 2018.
وهذا هو الهدف الثامن لرونالدو في بطولات كأس العالم، بعدما سجل هدفا في نسخ 2006 و2010 و2014، و4 أهداف في 2018.
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