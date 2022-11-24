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البرلمان العراقي يواجه مشكلة تعطل القوانين
البرلمان العراقي يواجه مشكلة تعطل القوانين
يواجه البرلمان العراقي حاليا مشكلة تعطل القوانين وتأجيل إقرارها، وخلال ما تبقى من الفصل التشريعي الثاني يعتزم مجلس النواب إقرار حزمة من القوانين الاقتصادية... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T10:03+0000
2022-11-24T10:03+0000
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العراق
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وقال موقع "السومرية نيوز" إن نوابا عراقيين يتحدثون حاليا عن إمكانية ترحيل بعض القوانين الجدلية إلى الفصل التشريعي المقبل بسبب ضيق الوقت.يأتي ذلك في ظل سعي البرلمان إلى إدراج حزمة من القوانين الاقتصادية والخدمية على جدول أعماله لإقرارها خلال الجلسات المقبلة، ومن المنتظر أن يكون قانون الضمان الاجتماعي وقانون الاستثمار من بين أهم أولويات المجلس في الفترة المقبلة بحسب نواب.ومن المرجح أن يتم ترحيل قانون الموازنة وقانون جرائم المعلوماتية وقوانين أخرى إلى الفصل التشريعي الجديد بسبب عدم وجود وقت كاف، فضلا عن إمكانية إجراء تعديلات كثيرة حول بعض فقرات تلك القوانين قبل قراءتها والتصويت عليها.يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد افتتح جلسته الاعتيادية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الثاني شاخوان عبد لله، حسبما ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة 7 فقرات أبرزها القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني.
العراق
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

البرلمان العراقي يواجه مشكلة تعطل القوانين

10:03 GMT 24.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 30 يوليو 2022.
أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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يواجه البرلمان العراقي حاليا مشكلة تعطل القوانين وتأجيل إقرارها، وخلال ما تبقى من الفصل التشريعي الثاني يعتزم مجلس النواب إقرار حزمة من القوانين الاقتصادية والخدمية.
وقال موقع "السومرية نيوز" إن نوابا عراقيين يتحدثون حاليا عن إمكانية ترحيل بعض القوانين الجدلية إلى الفصل التشريعي المقبل بسبب ضيق الوقت.
يأتي ذلك في ظل سعي البرلمان إلى إدراج حزمة من القوانين الاقتصادية والخدمية على جدول أعماله لإقرارها خلال الجلسات المقبلة، ومن المنتظر أن يكون قانون الضمان الاجتماعي وقانون الاستثمار من بين أهم أولويات المجلس في الفترة المقبلة بحسب نواب.
ومن المرجح أن يتم ترحيل قانون الموازنة وقانون جرائم المعلوماتية وقوانين أخرى إلى الفصل التشريعي الجديد بسبب عدم وجود وقت كاف، فضلا عن إمكانية إجراء تعديلات كثيرة حول بعض فقرات تلك القوانين قبل قراءتها والتصويت عليها.
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد افتتح جلسته الاعتيادية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الثاني شاخوان عبد لله، حسبما ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة 7 فقرات أبرزها القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني.
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