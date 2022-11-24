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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا
https://sputnikarabic.ae/20221124/الجهاز-الفيدرالي-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لتفجير-خط-أنابيب-الغاز-الممتد-إلى-تركيا-1070496499.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T08:54+0000
2022-11-24T09:26+0000
روسيا
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وأصدر الجهاز الفيدرالي بيانا رسميا جاء فيه: "نجحت القوات الأمنية الخاصة بإحباط محاولة إرهابية من جانب المخابرات الأوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد من روسيا إلى تركيا".وأضاف البيان "تم اعتقال مواطنين روس في منطقة فولغوغراد شاركوا بالتحضير للهجوم الإرهابي وعثر بحوزتهم على أربعة ألغام مغناطيسية وأربعة كيلوغرامات من البلاستيت وصمامات تأخير و مبلغ مالي ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع الجانب الأوكراني".وتم فتح قضية جنائية بشأن التحضير لهجوم إرهابي وتنظيم مجتمع إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.
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روسيا

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا

08:54 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 24.11.2022)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا.
وأصدر الجهاز الفيدرالي بيانا رسميا جاء فيه: "نجحت القوات الأمنية الخاصة بإحباط محاولة إرهابية من جانب المخابرات الأوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد من روسيا إلى تركيا".
وأضاف البيان "تم اعتقال مواطنين روس في منطقة فولغوغراد شاركوا بالتحضير للهجوم الإرهابي وعثر بحوزتهم على أربعة ألغام مغناطيسية وأربعة كيلوغرامات من البلاستيت وصمامات تأخير و مبلغ مالي ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع الجانب الأوكراني".
وتم فتح قضية جنائية بشأن التحضير لهجوم إرهابي وتنظيم مجتمع إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.
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