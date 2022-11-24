https://sputnikarabic.ae/20221124/الجهاز-الفيدرالي-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لتفجير-خط-أنابيب-الغاز-الممتد-إلى-تركيا-1070496499.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T08:54+0000
2022-11-24T08:54+0000
2022-11-24T09:26+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0e/1048114765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b26d5eb512248185fe74fa39fe0a97d2.jpg
وأصدر الجهاز الفيدرالي بيانا رسميا جاء فيه: "نجحت القوات الأمنية الخاصة بإحباط محاولة إرهابية من جانب المخابرات الأوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد من روسيا إلى تركيا".وأضاف البيان "تم اعتقال مواطنين روس في منطقة فولغوغراد شاركوا بالتحضير للهجوم الإرهابي وعثر بحوزتهم على أربعة ألغام مغناطيسية وأربعة كيلوغرامات من البلاستيت وصمامات تأخير و مبلغ مالي ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع الجانب الأوكراني".وتم فتح قضية جنائية بشأن التحضير لهجوم إرهابي وتنظيم مجتمع إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0e/1048114765_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_23897a0ea461ef90ccd86e8717da7eb5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا
08:54 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 24.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا.
وأصدر الجهاز الفيدرالي بيانا
رسميا جاء فيه: "نجحت القوات الأمنية الخاصة بإحباط محاولة إرهابية من جانب المخابرات الأوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد من روسيا إلى تركيا".
وأضاف البيان "تم اعتقال مواطنين روس في منطقة فولغوغراد شاركوا بالتحضير للهجوم الإرهابي وعثر بحوزتهم على أربعة ألغام مغناطيسية وأربعة كيلوغرامات من البلاستيت وصمامات تأخير و مبلغ مالي ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع الجانب الأوكراني".
وتم فتح قضية جنائية بشأن التحضير لهجوم إرهابي وتنظيم مجتمع إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.