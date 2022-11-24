https://sputnikarabic.ae/20221124/الخارجية-الروسية-الغرب-لن-يتمكن-من-نقل-مسؤولية-انهيار-محادثات-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-إلى-إيران-1070505124.html
الخارجية الروسية: الغرب لن يتمكن من نقل مسؤولية انهيار محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة إلى إيران
الخارجية الروسية: الغرب لن يتمكن من نقل مسؤولية انهيار محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة إلى إيران
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن الدول الغربية لن تكون قادرة على نقل المسؤولية إلى إيران بسبب المماطلة في المفاوضات... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T12:40+0000
2022-11-24T12:40+0000
2022-11-24T12:40+0000
روسيا
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وأشارت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام الغربية تتكهن حول تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة إيران النووية، حيث تم الإعلان عن بدء طهران بإنتاج اليورانيوم بمستوى تخصيب يصل إلى 60% في منشأة في فوردو.وقالت زاخاروفا: "يجب أن يكون مفهوماً أن جميع التغييرات في البرنامج النووي الإيراني تتم تحت إشراف دائم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل شيء يسير كما ينبغي من حيث الإجراءات القانونية الدولية ولا يحتوي التقرير على أي استنتاجات أو تقييمات يمكن تفسيرها".وتابعت زاخاروفا "أفهم أن هذه حقيقة مزعجة للزملاء الغربيين نحن ندرك الرغبة العنيدة لواشنطن وأقمارها الصناعية لتحدي إيران كمظهر من مظاهر عدم رغبتها أو عدم قدرتها على استكمال استعادة الاتفاق النووي".وخلصت زاخاروفا بالقول: "إن التقرير المذكور للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يقدم سببًا لذلك فحسب، بل يقدم أدلة أيضا".
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روسيا
الخارجية الروسية: الغرب لن يتمكن من نقل مسؤولية انهيار محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة إلى إيران
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن الدول الغربية لن تكون قادرة على نقل المسؤولية إلى إيران بسبب المماطلة في المفاوضات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأشارت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام الغربية تتكهن حول تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة إيران النووية، حيث تم الإعلان عن بدء طهران بإنتاج اليورانيوم بمستوى تخصيب يصل إلى 60% في منشأة في فوردو.
وقالت زاخاروفا: "يجب أن يكون مفهوماً أن جميع التغييرات في البرنامج النووي الإيراني تتم تحت إشراف دائم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل شيء يسير كما ينبغي من حيث الإجراءات القانونية الدولية ولا يحتوي التقرير على أي استنتاجات أو تقييمات يمكن تفسيرها".
وتابعت زاخاروفا "أفهم أن هذه حقيقة مزعجة للزملاء الغربيين نحن ندرك الرغبة العنيدة لواشنطن وأقمارها الصناعية لتحدي إيران كمظهر من مظاهر عدم رغبتها أو عدم قدرتها على استكمال استعادة الاتفاق النووي".
وخلصت زاخاروفا بالقول: "إن التقرير المذكور للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يقدم سببًا لذلك فحسب، بل يقدم أدلة أيضا".