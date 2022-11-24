https://sputnikarabic.ae/20221124/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-تخطط-لإجراء-اتصالات-رفيعة-المستوى-مع-واشنطن-1070498662.html
الخارجية الروسية: موسكو لا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع واشنطن
الخارجية الروسية: موسكو لا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع واشنطن
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو لا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة، رغم أن الحوار يجري عبر القنوات... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T09:44+0000
2022-11-24T09:44+0000
2022-11-24T09:44+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
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وأضاف ريابكوف، في إفادة صحفية: "أود أن أؤكد أننا لم نبدأ أي شيء من هذا النوع، ولا نخطط لأي مستوى الاتصالات الآن، الأمريكيون يتحدثون عبر مكالمات هاتفية بين كبار المسؤولين المعنيين دون إشراك المستوى الرئاسي، نجري حوارا من خلال القنوات الدبلوماسية المعتادة".وتابع ريابكوف "في الظروف الحالية، قامت الولايات المتحدة من جانب واحد بتقليص العمل في العديد من المجالات، في محاولة لإظهار شيء ما لنا، لم يكن علينا إثبات أي شيء، فنحن نفهم السياسة الأمريكية وجوهر الخط".وقال ريابكوف "إذا نضجوا، فعندئذ على الأرجح، سيكون بالإمكان الحديث عن بعض الاتصالات وفرص إضافية للحوار".وختم نائب وزير الخارجية الروسي بالقول: "إذا لم تنضج، فلن تكون هناك جهات اتصال، لا أرى أي مشكلة على الإطلاق هنا".وكشفت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى محادثات خاصة مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221107/صحيفة-تكشف-عن-محادثات-أمريكية-روسية-غير-مباشرة-1069897451.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
الخارجية الروسية: موسكو لا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع واشنطن
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو لا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة، رغم أن الحوار يجري عبر القنوات الدبلوماسية.
وأضاف ريابكوف، في إفادة صحفية: "أود أن أؤكد أننا لم نبدأ أي شيء من هذا النوع، ولا نخطط لأي مستوى الاتصالات الآن، الأمريكيون يتحدثون عبر مكالمات هاتفية بين كبار المسؤولين المعنيين دون إشراك المستوى الرئاسي، نجري حوارا من خلال القنوات الدبلوماسية المعتادة".
وتابع ريابكوف "في الظروف الحالية، قامت الولايات المتحدة من جانب واحد بتقليص العمل في العديد من المجالات، في محاولة لإظهار شيء ما لنا، لم يكن علينا إثبات أي شيء، فنحن نفهم السياسة الأمريكية وجوهر الخط".
وقال ريابكوف "إذا نضجوا، فعندئذ على الأرجح، سيكون بالإمكان الحديث عن بعض الاتصالات
وفرص إضافية للحوار".
وختم نائب وزير الخارجية الروسي بالقول: "إذا لم تنضج، فلن تكون هناك جهات اتصال، لا أرى أي مشكلة على الإطلاق هنا".
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى محادثات خاصة
مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة.