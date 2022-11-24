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الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20221124/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-50-جنديا-روسيا-من-الأراضي-التي-تسيطر-عليها-أوكرانيا-1070512235.html
الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، إعادة 50 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T14:33+0000
2022-11-24T14:47+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في تلغرام، إنه "في 24 نوفمبر / تشرين الثاني، ونتيجة لعملية مفاوضات، أعيد 50 جنديا روسيا كانوا في خطر مميت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".ونوهت الدفاع الروسية في ختام بيانها إلى أن "جميع المفرج عنهم يتم تزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة".وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأربعاء، عودة 35 أسيرا روسيا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف.
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الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا

14:33 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 14:47 GMT 24.11.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم "قاتلوا من أجل الوطن الأم"
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، إعادة 50 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في تلغرام، إنه "في 24 نوفمبر / تشرين الثاني، ونتيجة لعملية مفاوضات، أعيد 50 جنديا روسيا كانوا في خطر مميت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأضافت الدفاع الروسية: "سيتم نقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو بواسطة طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية للخضوع للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

ونوهت الدفاع الروسية في ختام بيانها إلى أن "جميع المفرج عنهم يتم تزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة".
وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأربعاء، عودة 35 أسيرا روسيا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف.
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