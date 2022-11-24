https://sputnikarabic.ae/20221124/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-50-جنديا-روسيا-من-الأراضي-التي-تسيطر-عليها-أوكرانيا-1070512235.html
الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، إعادة 50 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T14:33+0000
2022-11-24T14:33+0000
2022-11-24T14:47+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3483f268d4dbdb0e493bfd2918fb86d9.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في تلغرام، إنه "في 24 نوفمبر / تشرين الثاني، ونتيجة لعملية مفاوضات، أعيد 50 جنديا روسيا كانوا في خطر مميت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".ونوهت الدفاع الروسية في ختام بيانها إلى أن "جميع المفرج عنهم يتم تزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة".وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأربعاء، عودة 35 أسيرا روسيا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027122_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e57db9b9142ae08147cefbf7861b25f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا
14:33 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 14:47 GMT 24.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، إعادة 50 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في تلغرام، إنه "في 24 نوفمبر / تشرين الثاني، ونتيجة لعملية مفاوضات، أعيد 50 جنديا روسيا كانوا في خطر مميت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأضافت الدفاع الروسية: "سيتم نقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو بواسطة طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية للخضوع للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
ونوهت الدفاع الروسية في ختام بيانها إلى أن "جميع المفرج عنهم يتم تزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة".
وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأربعاء، عودة 35 أسيرا روسيا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف.