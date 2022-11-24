https://sputnikarabic.ae/20221124/الرئيس-الإيراني-شعبنا-أفشل-مؤامرات-الأعداء-على-مدى-43-عاما-1070509266.html
الرئيس الإيراني: شعبنا أفشل مؤامرات الأعداء على مدى 43 عاما
الرئيس الإيراني: شعبنا أفشل مؤامرات الأعداء على مدى 43 عاما
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن شعب بلاده أفشل مؤامرات "الأعداء"، على مر 43 عاما من انتصار الثورة الإسلاميةب، مشيدا بصمود الشعب الإيراني وحضوره في الساحة. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T13:12+0000
2022-11-24T13:12+0000
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ولفت رئيسي في كلمته خلال اجتماع المجلس الإداري لمدينة إسلامشهر جنوب غرب العاصمة، اليوم الخميس إلى "ضرورة الحفاظ على الروح الثورية لأهميتها في البلاد وفي المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأشار إلى أن "العدو استهدف نشاطنا الاجتماعي لذلك يجب الحفاظ على الأواصر الثقافية بين مختلف الأقوام لضمان التعايش السلمي".وأكد الرئيس الإيراني إلى أن "ما جعل مساعي العدو فاشلة رغم كافة المؤامرات التي حاكها ضد الشعب الإيراني هو حضور الشعب وثقافته وفكره و اعتقاده".مشددا على "ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذه الثقافة والفكرة للكشف عن حيل الأعداء".
https://sputnikarabic.ae/20220917/إبراهيم-رئيسي-لن-أعقد-لقاء-مع-بايدن-1067881428.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
الرئيس الإيراني: شعبنا أفشل مؤامرات الأعداء على مدى 43 عاما
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن شعب بلاده أفشل مؤامرات "الأعداء"، على مر 43 عاما من انتصار الثورة الإسلاميةب، مشيدا بصمود الشعب الإيراني وحضوره في الساحة.
ولفت رئيسي في كلمته خلال اجتماع المجلس الإداري لمدينة إسلامشهر جنوب غرب العاصمة، اليوم الخميس إلى "ضرورة الحفاظ على الروح الثورية لأهميتها في البلاد وفي المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
.
وأشار إلى أن "العدو استهدف نشاطنا الاجتماعي لذلك يجب الحفاظ على الأواصر الثقافية بين مختلف الأقوام لضمان التعايش السلمي".
وأكد الرئيس الإيراني إلى أن "ما جعل مساعي العدو فاشلة رغم كافة المؤامرات التي حاكها ضد الشعب الإيراني هو حضور الشعب وثقافته وفكره و اعتقاده".
مشددا على "ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذه الثقافة والفكرة للكشف عن حيل الأعداء".