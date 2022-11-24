عربي
الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20221124/الرئيس-الإيراني-شعبنا-أفشل-مؤامرات-الأعداء-على-مدى-43-عاما-1070509266.html
الرئيس الإيراني: شعبنا أفشل مؤامرات الأعداء على مدى 43 عاما
الرئيس الإيراني: شعبنا أفشل مؤامرات الأعداء على مدى 43 عاما
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن شعب بلاده أفشل مؤامرات "الأعداء"، على مر 43 عاما من انتصار الثورة الإسلاميةب، مشيدا بصمود الشعب الإيراني وحضوره في الساحة. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T13:12+0000
2022-11-24T13:12+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a4269071aae699bcab2d548cd8cefacc.jpg
ولفت رئيسي في كلمته خلال اجتماع المجلس الإداري لمدينة إسلامشهر جنوب غرب العاصمة، اليوم الخميس إلى "ضرورة الحفاظ على الروح الثورية لأهميتها في البلاد وفي المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأشار إلى أن "العدو استهدف نشاطنا الاجتماعي لذلك يجب الحفاظ على الأواصر الثقافية بين مختلف الأقوام لضمان التعايش السلمي".وأكد الرئيس الإيراني إلى أن "ما جعل مساعي العدو فاشلة رغم كافة المؤامرات التي حاكها ضد الشعب الإيراني هو حضور الشعب وثقافته وفكره و اعتقاده".مشددا على "ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذه الثقافة والفكرة للكشف عن حيل الأعداء".
https://sputnikarabic.ae/20220917/إبراهيم-رئيسي-لن-أعقد-لقاء-مع-بايدن-1067881428.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cd37d142b8757f294ae9061480ffaf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

الرئيس الإيراني: شعبنا أفشل مؤامرات الأعداء على مدى 43 عاما

13:12 GMT 24.11.2022
© AFP 2022 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / ED JONES
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن شعب بلاده أفشل مؤامرات "الأعداء"، على مر 43 عاما من انتصار الثورة الإسلاميةب، مشيدا بصمود الشعب الإيراني وحضوره في الساحة.
ولفت رئيسي في كلمته خلال اجتماع المجلس الإداري لمدينة إسلامشهر جنوب غرب العاصمة، اليوم الخميس إلى "ضرورة الحفاظ على الروح الثورية لأهميتها في البلاد وفي المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأشار إلى أن "العدو استهدف نشاطنا الاجتماعي لذلك يجب الحفاظ على الأواصر الثقافية بين مختلف الأقوام لضمان التعايش السلمي".
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان، في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
إبراهيم رئيسي: لن أعقد لقاء مع بايدن
17 سبتمبر, 18:38 GMT
وأكد الرئيس الإيراني إلى أن "ما جعل مساعي العدو فاشلة رغم كافة المؤامرات التي حاكها ضد الشعب الإيراني هو حضور الشعب وثقافته وفكره و اعتقاده".
مشددا على "ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذه الثقافة والفكرة للكشف عن حيل الأعداء".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала