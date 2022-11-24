https://sputnikarabic.ae/20221124/الصحة-العالمية-تحذر-من-احتمالية-إصابة-40-مليون-طفل-بسبب-انخفاض-التطعيمات-1070504684.html

الصحة العالمية تحذر من احتمالية إصابة 40 مليون طفل بسبب انخفاض التطعيمات

الصحة العالمية تحذر من احتمالية إصابة 40 مليون طفل بسبب انخفاض التطعيمات

كشف تقرير أممي حديث أن ما يقرب من 40 مليون طفل معرّضون بشكل خطير لتهديد الحصبة المتزايد، بسبب انخفاض التطعيمات. 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T12:31+0000

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2022-11-24T12:31+0000

منوعات

الحصبة

الصحة

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وأشار التقرير المشترك لمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، "أن ما يقرب من 40 مليون طفل معرّضون بشكل خطير لتهديد الحصبة المتزايد، مع انخفاض تغطية التطعيم ضد الحصبة بشكل مطرد منذ بداية جائحة كوفيد-19".وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن "المفارقة هي أنه بينما تم تطوير اللقاحات ضد كوفيد-19 في وقت قياسي ونشرها في أكبر حملة تطعيم في التاريخ، تعطّلت برامج التحصين الروتينية بشدة".وأضاف بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن "ملايين الأطفال خسر اللقاحات المنقذة للحياة ضد الأمراض الفتّاكة مثل الحصبة".وأكد أنوأكدت الصحة العالمية أن عام 2021، هناك ما يُقدّر بنحو تسعة ملايين حالة إصابة و128.000 حالة وفاة بسبب الحصبة في جميع أنحاء العالم. وشهد 22 بلدا تفشيات كبيرة ومدمرة.وفي أبريل/ نيسان الماضي قالت الأمم المتحدة، إن حالات الإصابة بالحصبة ارتفعت بنحو 80% في جميع أنحاء العالم هذا العام، محذرة من أن ظهور المرض ينذر باحتمال تفشي أمراض أخرى.وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية في بيان أن جائحة فيروس كورونا أوقفت حملات التطعيم ضد الأمراض الأخرى في جميع أنحاء العالم، ما تسبب في "عاصفة" يمكن أن تعرض حياة ملايين الأطفال للخطر، بحسب "فرانس برس".سجل أكثر من 17300 حالة إصابة بالحصبة على مستوى العالم في أول شهرين من العام، مقارنة بنحو 9600 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات جديدة من وكالات الأمم المتحدة.وأظهرت البيانات أنه كان هناك 21 حالة تفشي كبيرة ومدمرة للحصبة في الأشهر الـ12 الماضية حتى أبريل، معظمها في أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.

https://sputnikarabic.ae/20220427/ارتفاع-حالات-الإصابة-بالحصبة-حول-العالم-بنسبة-80-1061678526.html

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