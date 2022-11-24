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https://sputnikarabic.ae/20221124/الصين-تدعو-روسيا-وأوكرانيا-لفعل-كل-ما-بوسعهما-لحماية-المنشآت-النووية-1070490046.html
الصين تدعو روسيا وأوكرانيا لفعل كل ما بوسعهما لحماية المنشآت النووية
الصين تدعو روسيا وأوكرانيا لفعل كل ما بوسعهما لحماية المنشآت النووية
أعلن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، غين شوان، أن الصين تدعو موسكو وكييف لبذل كل جهد من أجل حماية المنشآت النووية. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T05:09+0000
2022-11-24T05:09+0000
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وقال شوان خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "خلال العطلة الماضية تعرضت محطة زابوروجيه النووية لأعنف قصف، ما تسبب بأضرار جسيمة للمحطة. مشكلة تأمين حماية المنشآت النووية تعد مشكلة بغاية الأهمية تدعو الصين جميع الأطراف للتصرف بعقلانية وبذل كل جهد لضمان أمن المنشآت النووية ومنع الحوادث النووية".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت يومي السبت وصباح الأحد الماضيين، أكثر من 20 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه، وكذلك على طول خط الكهرباء الذي يغذي المحطة بالطاقة. وأن الوضع الإشعاعي في منطقة المحطة ما زال طبيعيًا.
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العالم
العالم

الصين تدعو روسيا وأوكرانيا لفعل كل ما بوسعهما لحماية المنشآت النووية

05:09 GMT 24.11.2022
© AP Photo / Andy Wongشي جين بينغ بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة
شي جين بينغ بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Andy Wong
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أعلن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، غين شوان، أن الصين تدعو موسكو وكييف لبذل كل جهد من أجل حماية المنشآت النووية.
وقال شوان خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "خلال العطلة الماضية تعرضت محطة زابوروجيه النووية لأعنف قصف، ما تسبب بأضرار جسيمة للمحطة. مشكلة تأمين حماية المنشآت النووية تعد مشكلة بغاية الأهمية تدعو الصين جميع الأطراف للتصرف بعقلانية وبذل كل جهد لضمان أمن المنشآت النووية ومنع الحوادث النووية".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت يومي السبت وصباح الأحد الماضيين، أكثر من 20 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه، وكذلك على طول خط الكهرباء الذي يغذي المحطة بالطاقة. وأن الوضع الإشعاعي في منطقة المحطة ما زال طبيعيًا.
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