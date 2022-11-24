https://sputnikarabic.ae/20221124/الصين-تسجل-أعلى-حصيلة-إصابات-يومية-بكورونا-منذ-بدء-الجائحة-1070489602.html

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الخميس إن الصين سجلت 31,656 حالة جديدة من كوفيد -19، وهو أعلى عدد من الأشخاص المصابين يوميا منذ بداية الوباء في عام 2019. 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T04:13+0000

2022-11-24T04:13+0000

2022-11-24T04:13+0000

الصين

فيروس كورونا

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بكين- سبوتنيك. وقالت اللجنة إنها اكتشفت 31,656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، منها 27,646 حالة بدون أعراض.سُجل أكبر عدد من الحالات في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، وكذلك في بلديتي بكين وتشونغتشينغ.وتم تسجيل الذروة السابقة للإصابة بفيروس كورونا في الصين في منتصف أبريل عندما تجاوزت الزيادة اليومية في الإصابات الجديدة 29400.ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل حوالي 297,516 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسى للصين، وتوفي 5232 شخصا بسبب الفيروس.ويوم الخميس، شدد عدد من المدن الكبرى في الصين القيود المتعلقة بفيروس كورونا وسط ارتفاع جديد في معدل الإصابة.وتلتزم الصين بسياسة عدم التسامح مطلقا مع كوفيد -19 منذ بداية الوباء، والتي تنص على إدخال تدابير رقابة صارمة وإنفاذ عمليات الإغلاق في المقاطعات والمدن حتى مع انخفاض معدل الإصابة بالمرض نسبيا.وتدهور الوضع الوبائي في الصين في الأشهر الأخيرة بسبب العديد من تفشي كوفيد-19 محليا، مما دفع عددا من المدن، بما في ذلك شنغهاي، إلى الإغلاق وإجبار الناس على الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20221122/عمليات-إغلاق-غير-مسبوقة-في-الصين-مع-تسارع-انتشار-فيروس-كورونا-1070440329.html

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الصين, فيروس كورونا