عربي
https://sputnikarabic.ae/20221124/الصين-تسجل-أعلى-حصيلة-إصابات-يومية-بكورونا-منذ-بدء-الجائحة-1070489602.html
الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة
الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة
قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الخميس إن الصين سجلت 31,656 حالة جديدة من كوفيد -19، وهو أعلى عدد من الأشخاص المصابين يوميا منذ بداية الوباء في عام 2019. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T04:13+0000
2022-11-24T04:13+0000
الصين
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/03/1063019826_0:226:3078:1957_1920x0_80_0_0_9a3a03f28b54d2e5122566d4e3601aca.jpg
بكين- سبوتنيك. وقالت اللجنة إنها اكتشفت 31,656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، منها 27,646 حالة بدون أعراض.سُجل أكبر عدد من الحالات في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، وكذلك في بلديتي بكين وتشونغتشينغ.وتم تسجيل الذروة السابقة للإصابة بفيروس كورونا في الصين في منتصف أبريل عندما تجاوزت الزيادة اليومية في الإصابات الجديدة 29400.ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل حوالي 297,516 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسى للصين، وتوفي 5232 شخصا بسبب الفيروس.ويوم الخميس، شدد عدد من المدن الكبرى في الصين القيود المتعلقة بفيروس كورونا وسط ارتفاع جديد في معدل الإصابة.وتلتزم الصين بسياسة عدم التسامح مطلقا مع كوفيد -19 منذ بداية الوباء، والتي تنص على إدخال تدابير رقابة صارمة وإنفاذ عمليات الإغلاق في المقاطعات والمدن حتى مع انخفاض معدل الإصابة بالمرض نسبيا.وتدهور الوضع الوبائي في الصين في الأشهر الأخيرة بسبب العديد من تفشي كوفيد-19 محليا، مما دفع عددا من المدن، بما في ذلك شنغهاي، إلى الإغلاق وإجبار الناس على الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20221122/عمليات-إغلاق-غير-مسبوقة-في-الصين-مع-تسارع-انتشار-فيروس-كورونا-1070440329.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/03/1063019826_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_407a2e2e97bfda08cad1b97c6ea44b8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, فيروس كورونا
الصين, فيروس كورونا

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

04:13 GMT 24.11.2022
© AFP 2022 / Hector Retamalمدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022
مدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
تابعنا عبرTelegram
قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الخميس إن الصين سجلت 31,656 حالة جديدة من كوفيد -19، وهو أعلى عدد من الأشخاص المصابين يوميا منذ بداية الوباء في عام 2019.
بكين- سبوتنيك. وقالت اللجنة إنها اكتشفت 31,656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، منها 27,646 حالة بدون أعراض.
ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين، 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
عمليات إغلاق غير مسبوقة في الصين مع تسارع انتشار فيروس كورونا
22 نوفمبر, 16:11 GMT
سُجل أكبر عدد من الحالات في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، وكذلك في بلديتي بكين وتشونغتشينغ.
وتم تسجيل الذروة السابقة للإصابة بفيروس كورونا في الصين في منتصف أبريل عندما تجاوزت الزيادة اليومية في الإصابات الجديدة 29400.
ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل حوالي 297,516 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسى للصين، وتوفي 5232 شخصا بسبب الفيروس.
ويوم الخميس، شدد عدد من المدن الكبرى في الصين القيود المتعلقة بفيروس كورونا وسط ارتفاع جديد في معدل الإصابة.
وتلتزم الصين بسياسة عدم التسامح مطلقا مع كوفيد -19 منذ بداية الوباء، والتي تنص على إدخال تدابير رقابة صارمة وإنفاذ عمليات الإغلاق في المقاطعات والمدن حتى مع انخفاض معدل الإصابة بالمرض نسبيا.
وتدهور الوضع الوبائي في الصين في الأشهر الأخيرة بسبب العديد من تفشي كوفيد-19 محليا، مما دفع عددا من المدن، بما في ذلك شنغهاي، إلى الإغلاق وإجبار الناس على الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل يوميا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:44 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة22 نوفمبر, 13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала