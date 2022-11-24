https://sputnikarabic.ae/20221124/العراق-يكشف-سبب-انخفاض-مبيعات-نافذة-بيع-العملة-الأجنبية-1070494204.html
العراق يكشف سبب انخفاض مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية
العراق يكشف سبب انخفاض مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أسباب انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية في الأيام الأخيرة، إذ أرجع ذلك إلى العمل على أتمتة الأعمال المصرفية. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T08:39+0000
2022-11-24T08:39+0000
2022-11-24T08:41+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/03/1057829447_0:144:2773:1704_1920x0_80_0_0_8047b63fde2c84b19a4f90abc659ffb9.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر داخل البنك المركزي العراقي أن "البنك يعمل على أتمتة الأعمال المصرفية وفق أفضل المعايير المصرفية، ومنها تأسيس منصة إلكترونية تنظم عملية التحويل الخارجي عبر نافذة بيع العملة الأجنبية، على غرار المنصة الإلكترونية التي نظمت عمل خطابات الضمان".وأوضح المصدر أن "انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية جاء لعدم الاستعداد الكافي للمصارف المحلية مع بدء التطبيق التجريبي للمنصة، فقد تم تأجيل تنفيذ جزء من الحوالات الخارجية".وأضاف المصدر أن البنك المركزي مستمر في تعزيز أرصدة المصارف في الخارج بهدف تسوية معاملاتها الخارجية عن طريق النافذة والتي تمول الاستيرادات وغيرها من المعاملات المسموح بها على وفق تعليمات النافذة وتطبيق المعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وكان البنك المركزي العراقي قد كشف، في سبتمبر/ أيلول، عن تحقيق أكبر احتياطي نقدي في تاريخه، حيث تجاوز 87 مليار دولار.ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري، أن قيمة الاحتياطي النقدي تجاوزت الـ87 مليار دولار، مشيرا إلى أن "قيمة العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ 130%، وقال إن "احتياطي البنك المركزي تجاوز 87 مليار دولار وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي".ولفت إلى أن "العملة العراقية قوية جدا لأن الاحتياطيات تشكل 130% من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/03/1057829447_154:0:2619:1849_1920x0_80_0_0_7e6f5433552e31d7f298759e22fb2061.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العراق يكشف سبب انخفاض مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية
08:39 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 08:41 GMT 24.11.2022) تابعنا عبر
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أسباب انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية في الأيام الأخيرة، إذ أرجع ذلك إلى العمل على أتمتة الأعمال المصرفية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن مصدر داخل البنك المركزي العراقي أن "البنك يعمل على أتمتة الأعمال المصرفية وفق أفضل المعايير المصرفية، ومنها تأسيس منصة إلكترونية تنظم عملية التحويل الخارجي عبر نافذة بيع العملة الأجنبية، على غرار المنصة الإلكترونية التي نظمت عمل خطابات الضمان".
وأوضح المصدر أن "انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية جاء لعدم الاستعداد الكافي للمصارف المحلية مع بدء التطبيق التجريبي للمنصة، فقد تم تأجيل تنفيذ جزء من الحوالات الخارجية".
وأضاف المصدر أن البنك المركزي مستمر في تعزيز أرصدة المصارف في الخارج بهدف تسوية معاملاتها الخارجية عن طريق النافذة والتي تمول الاستيرادات وغيرها من المعاملات المسموح بها على وفق تعليمات النافذة وتطبيق المعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان البنك المركزي العراقي قد كشف، في سبتمبر/ أيلول، عن تحقيق أكبر احتياطي نقدي في تاريخه، حيث تجاوز 87 مليار دولار.
ووفق تصريحات
نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري، أن قيمة الاحتياطي النقدي تجاوزت الـ87 مليار دولار، مشيرا إلى أن "قيمة العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ 130%، وقال إن "احتياطي البنك المركزي
تجاوز 87 مليار دولار وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي".
ولفت إلى أن "العملة العراقية قوية جدا لأن الاحتياطيات تشكل 130% من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع".