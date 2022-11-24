https://sputnikarabic.ae/20221124/العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-لن-تؤثر-على-تواجد-روسيا-في-سوريا--1070489673.html

العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تؤثر على تواجد روسيا في سوريا

العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تؤثر على تواجد روسيا في سوريا

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا لن تؤثر على تواجد القوات الروسية في سوريا، مشيراً... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T04:04+0000

2022-11-24T04:04+0000

2022-11-24T04:06+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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أستانا – سبوتنيك. وقال لافرينتييف لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع هذا لن يؤثر على نشاطنا في سوريا. لقد جئنا إلى هناك من أجل تقديم الدعم في مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية".وأشار المتحدث إلى أنه بالرغم عن العملية العسكرية الخاصة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، ستواصل روسيا دعم الحكومة السورية.وعارضت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، وإيران)، الأربعاء، مبادرات الحكم الذاتي شمال شرقي سوريا.وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: "نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمالي سوريا".بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.

https://sputnikarabic.ae/20221124/المبعوث-الروسي-الخاص-إلى-سوريا-النشاط-المتزايد-للأكراد-في-سوريا-والعراق-بتوجيه-من-الولايات-المتحدة--1070489268.html

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روسيا, أخبار سوريا اليوم