https://sputnikarabic.ae/20221124/الكرملين-هناك-حاجة-لتأمين-التيار-الجنوبي-بسبب-التهديدات-القائمة-المحتملة-1070503356.html
الكرملين: هناك حاجة لتأمين "التيار الجنوبي" بسبب التهديدات القائمة المحتملة
الكرملين: هناك حاجة لتأمين "التيار الجنوبي" بسبب التهديدات القائمة المحتملة
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن هناك حاجة لتنسيق الإجراءات الأمنية لخط "التيار الجنوبي" بين روسيا وتركيا بسبب... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T11:49+0000
2022-11-24T11:49+0000
2022-11-24T11:49+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e28fed084565d214d9286ed7ec0c693b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان رئيسا روسيا وتركيا يفكران في تعزيز الحماية ضد الإرهاب لخط "التيار الجنوبي" بعد التخريب في "التيار الشمالي": "هناك مثل هذه الحاجة، لأن هناك تهديدا محتملا".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا.وأصدر الجهاز الفيدرالي بيانا رسميا جاء فيه: "نجحت القوات الأمنية الخاصة بإحباط محاولة إرهابية من جانب المخابرات الأوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز "التيار الجنوبي" الممتد من روسيا إلى تركيا".وأضاف البيان "تم اعتقال مواطنين روس في منطقة فولغوغراد شاركوا بالتحضير للهجوم الإرهابي وعثر بحوزتهم على أربعة ألغام مغناطيسية وأربعة كيلوغرامات من البلاستيت وصمامات تأخير ومبلغ مالي ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع الجانب الأوكراني".وتم فتح قضية جنائية بشأن التحضير لهجوم إرهابي وتنظيم مجتمع إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370757_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9ad15e5243934dc80e631004fdce34a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: هناك حاجة لتأمين "التيار الجنوبي" بسبب التهديدات القائمة المحتملة
تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن هناك حاجة لتنسيق الإجراءات الأمنية لخط "التيار الجنوبي" بين روسيا وتركيا بسبب التهديدات القائمة المحتملة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان رئيسا روسيا وتركيا يفكران في تعزيز الحماية ضد الإرهاب لخط "التيار الجنوبي" بعد التخريب في "التيار الشمالي": "هناك مثل هذه الحاجة، لأن هناك تهديدا محتملا".
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
، اليوم الخميس، إحباط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا.
وأصدر الجهاز الفيدرالي بيانا رسميا جاء فيه: "نجحت القوات الأمنية الخاصة بإحباط محاولة إرهابية من جانب المخابرات الأوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز "التيار الجنوبي" الممتد من روسيا إلى تركيا".
وأضاف البيان "تم اعتقال مواطنين روس في منطقة فولغوغراد شاركوا بالتحضير للهجوم الإرهابي وعثر بحوزتهم على أربعة ألغام مغناطيسية وأربعة كيلوغرامات من البلاستيت وصمامات تأخير ومبلغ مالي ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع الجانب الأوكراني".
وتم فتح قضية جنائية بشأن التحضير لهجوم إرهابي وتنظيم مجتمع إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.