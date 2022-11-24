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https://sputnikarabic.ae/20221124/الكونغو-ورواندا-تتوصلان-إلى-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-ابتداء-من-الجمعة--1070488866.html
الكونغو ورواندا تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ابتداء من الجمعة
الكونغو ورواندا تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ابتداء من الجمعة
أعلن وزير الخارجية الأنغولي تيتي أنطونيو، التوصل إلى اتفاق من أجل "وقف فوري لإطلاق النار" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ينشط متمردو حركة 23 مارس، بين... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T00:47+0000
2022-11-24T00:47+0000
الكونغو
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موسكو - سبوتنيك. ونقل موقع "أفريكا نيوز" عن أنطونيو قوله إن كلا الطرفين اتفقا على المطالبة "بالانسحاب الفوري لمتمردي حركة 23 مارس من المناطق المحتلة".وفقا للتقرير، التقى فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا في محاولات لإنهاء التصعيد الأخير للتوترات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد فشل وقف إطلاق النار في يوليو.وسيدخل وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه حديثا حيز التنفيذ من الساعة 6:00 مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.وفي يونيو/ حزيران، اتفق قادة جماعة شرق أفريقيا على إنشاء تحالف لإنهاء الصراع في شرق الكونغو الذي أشعلته حركة 23 مارس.واتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمردين؛ فيما نفت الأخيرة هذه الاتهامات. وادعى كلا البلدين أن الآخر كان يقصف أراضيه الحدودية.وعانت حركة 23 مارس، التي تقاتل من أجل الأقلية العرقية التوتسية، من هزيمة عسكرية ثقيلة في نوفمبر 2013 وتم حلها.وفي نوفمبر 2021، حمل المتمردون السلاح مرة أخرى، متهمين سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بانتهاك الاتفاقات التي تنص على دمج متمردي حركة 23 مارس الذين تم نزع سلاحهم في الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الكونغو-الديمقراطية-تستدعى-القائم-بأعمال-سفارتها-لدى-رواندا-على-خلفية-توتر-علاقات-البلدين-1069693730.html
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الكونغو, أخبار رواند
الكونغو, أخبار رواند

الكونغو ورواندا تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ابتداء من الجمعة

00:47 GMT 24.11.2022
© AFP 2022 / GUERCHOM NDEBOجندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية
جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / GUERCHOM NDEBO
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أعلن وزير الخارجية الأنغولي تيتي أنطونيو، التوصل إلى اتفاق من أجل "وقف فوري لإطلاق النار" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ينشط متمردو حركة 23 مارس، بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا ابتداء من يوم الجمعة.
موسكو - سبوتنيك. ونقل موقع "أفريكا نيوز" عن أنطونيو قوله إن كلا الطرفين اتفقا على المطالبة "بالانسحاب الفوري لمتمردي حركة 23 مارس من المناطق المحتلة".
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وفقا للتقرير، التقى فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا في محاولات لإنهاء التصعيد الأخير للتوترات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد فشل وقف إطلاق النار في يوليو.
وسيدخل وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه حديثا حيز التنفيذ من الساعة 6:00 مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.
وفي يونيو/ حزيران، اتفق قادة جماعة شرق أفريقيا على إنشاء تحالف لإنهاء الصراع في شرق الكونغو الذي أشعلته حركة 23 مارس.
واتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمردين؛ فيما نفت الأخيرة هذه الاتهامات. وادعى كلا البلدين أن الآخر كان يقصف أراضيه الحدودية.
وعانت حركة 23 مارس، التي تقاتل من أجل الأقلية العرقية التوتسية، من هزيمة عسكرية ثقيلة في نوفمبر 2013 وتم حلها.
وفي نوفمبر 2021، حمل المتمردون السلاح مرة أخرى، متهمين سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بانتهاك الاتفاقات التي تنص على دمج متمردي حركة 23 مارس الذين تم نزع سلاحهم في الجيش.
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