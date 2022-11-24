https://sputnikarabic.ae/20221124/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-فصل-المحطات-النووية-في-أوكرانيا-غير-مسبوق-ومثير-للقلق-1070522236.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فصل المحطات النووية في أوكرانيا غير مسبوق ومثير للقلق

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فصل المحطات النووية في أوكرانيا غير مسبوق ومثير للقلق

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الخميس، إن الوضع مع فصل جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا عن إمدادات الطاقة الخارجية غير... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T21:32+0000

2022-11-24T21:32+0000

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موسكو- سبوتنيك. يوم الأربعاء، ذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية أن الضربات الصاروخية الروسية فصلت مؤقتا جميع محطات الطاقة النووية، وكذلك غالبية المحطات الحرارية والطاقة الكهرومائية عن شبكة الطاقة الوطنية، مما ترك ملايين الأشخاص دون كهرباء.مع ذلك، وفي وقت سابق اليوم، قال غروسي إنه تمت استعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وذكر في مقطع فيديو عبر "تويتر": "بينما يركز العالم على الوضع الخطير في زابوروجيه، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، يجب ألا ننسى المرافق النووية الأخرى في البلاد".وتابع غروسي: "أمس، ولأول مرة على الإطلاق، فقدت جميع محطات الطاقة النووية الأربعة العاملة في أوكرانيا، الطاقة الخارجية وانفصلوا عن الشبكة، واضطروا جميعا إلى الاعتماد على مولدات الديزل المخصصة للطوارئ، للحصول على الكهرباء التي يحتاجونها لضمان استمرار سلامتهم وأمنهم. هذا الوضع غير المسبوق كان لا يمكن تصوره قبل أشهر فقط. إنه أمر مقلق للغاية".تشن روسيا ضربات جوية على الجيش الأوكراني وأهداف البنية التحتية للطاقة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين تنفيذ هجوم إرهابي استهدف جسر القرم، الذي ألقت موسكو باللوم فيه على الخدمات الخاصة الأوكرانية وقالت إنه تصعيد يركز على البنية التحتية الحيوية لروسيا.في بداية الشهر الجاري، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن نحو 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت نتيجة هذه الضربات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء البلاد.شكت روسيا مرارا استمرار استهداف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية بالأسلحة الثقيلة، الأمر الذي اعتبرته موسكو "إرهابا نوويا"، والذي يغض الغرب الطرف عنه نظر لدعمه الأعمى لكييف. اختار سكان مقاطعة زابوروجيه الانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية في استفتاء شعبي، وتخضع المحطة لسيطرة القوات الروسية منذ أشهر.

https://sputnikarabic.ae/20221124/مدير-عام-وكالة-الطاقة-الذرية-يعلن-صعوبة-تحديد-من-يقصف-محطة-زابوروجيه-1070503664.html

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