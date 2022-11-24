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https://sputnikarabic.ae/20221124/باقري-لماذا-لا-يتحدث-الغرب-عن-حقوق-الشعوب-في-فلسطين-وأفغانستان-واليمن-1070511203.html
باقري: لماذا لا يتحدث الغرب عن حقوق الشعوب في فلسطين وأفغانستان واليمن؟
باقري: لماذا لا يتحدث الغرب عن حقوق الشعوب في فلسطين وأفغانستان واليمن؟
اتهم علي باقري، مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية، الدول الغربية بإثارة الأجواء خلال الاحتجاجات، التي شهدتها إيران عقب وفاة مهسا أميني. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T14:09+0000
2022-11-24T14:09+0000
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جاء ذلك في مقابلة صحفية خلال زيارة باقري إلى الهند، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ولفت إلى أنه في الوقت الذي يعمل الغرب على إثارة الأجواء في إيران، فإن الجميع يعلم أن القوى الغربية تنتهك حقوق الشعب الإيراني.وتساءل باقري عن عدم حديث الدول الغربية عن أوضاع الشعوب في أفغانستان وفلسطين واليمن، مضيفا: "من هو القاتل الحقيقي في هذه الدول الثلاث؟".يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال في تصريحات سابقة اليوم الخميس، إن الشعب الإيراني أفشل مؤامرات "الأعداء" خلال 43 عاما من انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا على صمود الشعب الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20221124/الرئيس-الإيراني-شعبنا-أفشل-مؤامرات-الأعداء-على-مدى-43-عاما-1070509266.html
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العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, إيران, أخبار إيران

باقري: لماذا لا يتحدث الغرب عن حقوق الشعوب في فلسطين وأفغانستان واليمن؟

14:09 GMT 24.11.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMARكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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اتهم علي باقري، مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية، الدول الغربية بإثارة الأجواء خلال الاحتجاجات، التي شهدتها إيران عقب وفاة مهسا أميني.
جاء ذلك في مقابلة صحفية خلال زيارة باقري إلى الهند، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن "مهسا أميني لم يتم قتلها وإنما توفيت".
ولفت إلى أنه في الوقت الذي يعمل الغرب على إثارة الأجواء في إيران، فإن الجميع يعلم أن القوى الغربية تنتهك حقوق الشعب الإيراني.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
الرئيس الإيراني: شعبنا أفشل مؤامرات الأعداء على مدى 43 عاما
13:12 GMT
وتساءل باقري عن عدم حديث الدول الغربية عن أوضاع الشعوب في أفغانستان وفلسطين واليمن، مضيفا: "من هو القاتل الحقيقي في هذه الدول الثلاث؟".
يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال في تصريحات سابقة اليوم الخميس، إن الشعب الإيراني أفشل مؤامرات "الأعداء" خلال 43 عاما من انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا على صمود الشعب الإيراني.
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