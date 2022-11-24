https://sputnikarabic.ae/20221124/بوتين-لا-بد-من-إجراء-مراجعة-لكيفية-عمل-المجلس-التنسيقي-لتلبية-كافة-احتياجات-العسكريين-1070517904.html
بوتين: لا بد من إجراء مراجعة لكيفية عمل المجلس التنسيقي لتلبية كافة احتياجات العسكريين
بوتين: لا بد من إجراء مراجعة لكيفية عمل المجلس التنسيقي لتلبية كافة احتياجات العسكريين
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه من الضروري إجراء مراجعة لكيفية عمل مجلس التنسيق لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية، وإذا لزم الأمر... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T18:05+0000
2022-11-24T18:05+0000
2022-11-24T18:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في اجتماع مع أعضاء المجلس التنسيقي التابع للحكومة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية، إن "المجلس التنسيقي التابع للحكومة الروسية يعمل منذ أكثر من شهر. ونحن بحاجة إلى إجراء مراجعة لكيفية عمله وتلخيص بعض النتائج، وإذا لزم الأمر، تعديل عملنا المشترك".وأشار بوتين إلى أنه يتوقع سماع كيفية عمل هذه الآلية خلال الاجتماع.هذا، ووقع الرئيس الروسي، في 21 أكتوبر/تشرين الأول، مرسوماً يتضمن منح الموافقة على اللوائح الخاصة بالمجلس التنسيقي وتشكيلاته. ومن بين مهام المجلس اتخاذ قرارات بشأن تزويد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة والعتاد والموارد.كما سيساعد المجلس في إنشاء مرافق البنية التحتية العسكرية، وتنسيق الرقمنة والأتمتة والمعلومات والدعم التحليلي في مجال الدفاع، بما في ذلك وفي عملية إنشاء قواعد بيانات لتعبئة الموارد.
https://sputnikarabic.ae/20221124/بوتين-والسوداني-يبحثان-محاولة-عدد-من-الدول-تحديد-سقف-لسعر-النفط-الروسي-1070514458.html
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روسيا
بوتين: لا بد من إجراء مراجعة لكيفية عمل المجلس التنسيقي لتلبية كافة احتياجات العسكريين
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه من الضروري إجراء مراجعة لكيفية عمل مجلس التنسيق لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية، وإذا لزم الأمر وتعديل تنسيق العمل.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في اجتماع مع أعضاء المجلس التنسيقي التابع للحكومة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية، إن "المجلس التنسيقي التابع للحكومة الروسية يعمل منذ أكثر من شهر. ونحن بحاجة إلى إجراء مراجعة لكيفية عمله وتلخيص بعض النتائج، وإذا لزم الأمر، تعديل عملنا المشترك".
وأضاف: "أؤكد أنه من المهم بالنسبة لنا ليس فقط زيادة حجم ونطاق الإمدادات، إنما أيضًا تحسين خصائص جودة المنتجات، وهذا هو سبب أهمية الاتصال المباشر بين الشركات المصنعة لمراكز التصميم والذين يستخدمون هذه المعدات".
وأشار بوتين إلى أنه يتوقع سماع كيفية عمل هذه الآلية خلال الاجتماع.
هذا، ووقع الرئيس الروسي، في 21 أكتوبر/تشرين الأول، مرسوماً يتضمن منح الموافقة على اللوائح الخاصة بالمجلس التنسيقي وتشكيلاته. ومن بين مهام المجلس اتخاذ قرارات بشأن تزويد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة والعتاد والموارد.
وسيحدد المجلس التنسيقي، المهمة المستهدفة لتلبية احتياجات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية خلال العملية العسكرية الخاصة، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية ومراقبة تنفيذ المهمات.
كما سيساعد المجلس في إنشاء مرافق البنية التحتية العسكرية، وتنسيق الرقمنة والأتمتة والمعلومات والدعم التحليلي في مجال الدفاع، بما في ذلك وفي عملية إنشاء قواعد بيانات لتعبئة الموارد.