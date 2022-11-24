https://sputnikarabic.ae/20221124/بوتين-والسوداني-يبحثان-محاولة-عدد-من-الدول-تحديد-سقف-لسعر-النفط-الروسي-1070514458.html

بوتين والسوداني يبحثان محاولة عدد من الدول تحديد سقف لسعر النفط الروسي

بوتين والسوداني يبحثان محاولة عدد من الدول تحديد سقف لسعر النفط الروسي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، محاولة بعض الدول الغربية وضع سقف لسعر النفط... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T15:38+0000

2022-11-24T15:38+0000

2022-11-24T15:41+0000

روسيا

العراق

فلاديمير بوتين

سوق النفط

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "تم التطرق إلى الوضع على خلفية محاولة عدد من الدول الغربية وضع حدود لسعر النفط الروسي. وأكد بوتين أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق، ومن المحتمل أن تؤدي إلى عواقب وخمية على أسواق الطاقة العالمية".وأضاف البيان: "أعطى الجانبان تقييما إيجابيا للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق في إطار "أوبك+"، مما يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية".ويتطلب اعتماد حد لأسعار النفط موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة "بلومبرغ"، وصلت مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي إلى طريق مسدود.وأفاد مسؤول رفيع بوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، بأنه من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد وضع سقف لسعر النفط الروسي، بتعديل سعر النفط عدة مرات سنويا وليس شهريا.وسعى وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في سبتمبر/ أيلول، إلى فرض قيود على أسعار النفط الروسي، كجزء من توسيع العقوبات.وقدم الاتحاد الأوروبي في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة.وصعد الغرب ضغوط العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن هذه العقوبات كان لها ارتدادات قاسية على من فرضها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وأكد بوتين أن الهدف الرئيس للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشددا على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشكلات، التي يخلقها الغرب لها.

https://sputnikarabic.ae/20221124/بيسكوف-حول-خطط-فرض-سقف-لسعر-النفط-الروسي-يحاولون-اتخاذ-قرار-من-أجل-القرار-وليس-التأثير-1070504850.html

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روسيا, العراق, فلاديمير بوتين, سوق النفط