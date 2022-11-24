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بوتين يحث على تكثيف الجهود في مجال الذكاء الاصطناعي
بوتين يحث على تكثيف الجهود في مجال الذكاء الاصطناعي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة تكثيف الجهود في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن روسيا مضت قدما في مجالات معينة في قطاع الذكاء... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T12:53+0000
2022-11-24T12:53+0000
روسيا
علوم
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وقال الرئيس الروسي في مؤتمر "سبيرا" حول الذكاء الاصطناعي: "في بعض المجالات في هذا القطاع، كما قلت بالفعل، نحن متقدمون بخطوة على بعض البلدان الأخرى، ونحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا. بقرارات ملموسة، وخطوات مشتركة في هذا الصدد، وسنتحدث بالتأكيد عن هذا اليوم، على الأرجح سنناقش وسنتحرك في هذا الاتجاه دون أدنى شك".ونوه بوتين إلى وجود اهتمام من قبل أشخاص من خارج البلاد حول تطور قطاع الذكاء الاصطناعي في روسيا.وتابع بوتين: "في بعض الأحيان، يوجد عدد أكبر من الأشخاص المهتمين في الخارج أكثر مما لدينا، ولكن لا يوجد ما يثير الدهشة هنا، فنحن نتطور. صحيح، لقد تقدمنا ​​بالفعل في مناطق معينة، ولكن في مكان ما لا يزال يتعين علينا اللحاق بركب (تطور) ما".يذكر أن روسيا استخدمت، لأول مرة في العام الماضي، مجمعا مكونا من طائرات دون طيار بالإضافة للذكاء الاصطناعي لمراقبة البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز، ودون تدخل بشري.ووفقا للمطورين، يستبعد الذكاء الاصطناعي العوامل التي يمكن أن تؤثر على مقارنة التغييرات، كالظلال على الكائنات اعتمادا على فترة اليوم، والإضاءة، وموسمية العمل، وما إلى ذلك.
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

بوتين يحث على تكثيف الجهود في مجال الذكاء الاصطناعي

12:53 GMT 24.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة تكثيف الجهود في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن روسيا مضت قدما في مجالات معينة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وقال الرئيس الروسي في مؤتمر "سبيرا" حول الذكاء الاصطناعي: "في بعض المجالات في هذا القطاع، كما قلت بالفعل، نحن متقدمون بخطوة على بعض البلدان الأخرى، ونحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا. بقرارات ملموسة، وخطوات مشتركة في هذا الصدد، وسنتحدث بالتأكيد عن هذا اليوم، على الأرجح سنناقش وسنتحرك في هذا الاتجاه دون أدنى شك".
ونوه بوتين إلى وجود اهتمام من قبل أشخاص من خارج البلاد حول تطور قطاع الذكاء الاصطناعي في روسيا.
وتابع بوتين: "في بعض الأحيان، يوجد عدد أكبر من الأشخاص المهتمين في الخارج أكثر مما لدينا، ولكن لا يوجد ما يثير الدهشة هنا، فنحن نتطور. صحيح، لقد تقدمنا ​​بالفعل في مناطق معينة، ولكن في مكان ما لا يزال يتعين علينا اللحاق بركب (تطور) ما".
يذكر أن روسيا استخدمت، لأول مرة في العام الماضي، مجمعا مكونا من طائرات دون طيار بالإضافة للذكاء الاصطناعي لمراقبة البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز، ودون تدخل بشري.

وأعلنت شركة "Zala Aero"، وهي إحدى فروع شركة "كلاشينكوف" الروسية، عن مراقبة عدد من المرافق لشركة "لوك أويل كومي" باستخدام طائرات من دون طيار من طراز Zala 421 16E، بعد أن فازت بمناقصة لثلاث سنوات للشركة.

ووفقا للمطورين، يستبعد الذكاء الاصطناعي العوامل التي يمكن أن تؤثر على مقارنة التغييرات، كالظلال على الكائنات اعتمادا على فترة اليوم، والإضاءة، وموسمية العمل، وما إلى ذلك.
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