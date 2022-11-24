https://sputnikarabic.ae/20221124/بوتين-يحث-على-تكثيف-الجهود-في-مجال-الذكاء-الاصطناعي-1070508196.html

بوتين يحث على تكثيف الجهود في مجال الذكاء الاصطناعي

بوتين يحث على تكثيف الجهود في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة تكثيف الجهود في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن روسيا مضت قدما في مجالات معينة في قطاع الذكاء... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T12:53+0000

2022-11-24T12:53+0000

2022-11-24T12:53+0000

روسيا

علوم

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وقال الرئيس الروسي في مؤتمر "سبيرا" حول الذكاء الاصطناعي: "في بعض المجالات في هذا القطاع، كما قلت بالفعل، نحن متقدمون بخطوة على بعض البلدان الأخرى، ونحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا. بقرارات ملموسة، وخطوات مشتركة في هذا الصدد، وسنتحدث بالتأكيد عن هذا اليوم، على الأرجح سنناقش وسنتحرك في هذا الاتجاه دون أدنى شك".ونوه بوتين إلى وجود اهتمام من قبل أشخاص من خارج البلاد حول تطور قطاع الذكاء الاصطناعي في روسيا.وتابع بوتين: "في بعض الأحيان، يوجد عدد أكبر من الأشخاص المهتمين في الخارج أكثر مما لدينا، ولكن لا يوجد ما يثير الدهشة هنا، فنحن نتطور. صحيح، لقد تقدمنا ​​بالفعل في مناطق معينة، ولكن في مكان ما لا يزال يتعين علينا اللحاق بركب (تطور) ما".يذكر أن روسيا استخدمت، لأول مرة في العام الماضي، مجمعا مكونا من طائرات دون طيار بالإضافة للذكاء الاصطناعي لمراقبة البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز، ودون تدخل بشري.ووفقا للمطورين، يستبعد الذكاء الاصطناعي العوامل التي يمكن أن تؤثر على مقارنة التغييرات، كالظلال على الكائنات اعتمادا على فترة اليوم، والإضاءة، وموسمية العمل، وما إلى ذلك.

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