https://sputnikarabic.ae/20221124/بيسكوف-لأول-مرة-أسمع-عن-حدوث-اجتماع-بين-ممثلي-روسيا-وأوكرانيا-في-الإمارات-1070503244.html
بيسكوف: لأول مرة أسمع عن حدوث اجتماع بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي
بيسكوف: لأول مرة أسمع عن حدوث اجتماع بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه يسمع لأول مرة عن حدوث اجتماع معين بين ممثلي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في الإمارات العربية المتحدة... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T11:52+0000
2022-11-24T11:52+0000
2022-11-24T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم العربي
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وجاءت تصريحات بيسكوف في رده على سؤال متعلق بحدوث هذا الاجتماع، حيث قال: "لا شيء معروف على الإطلاق. لا يمكنني قول أي شيء. هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن ذلك".وزعمت وكالة "رويترز"، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، لم تكشف عن هويتها نظرا "لحساسية الأمر"، أن "ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب في صفقة مرتبطة باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني".وبحسب المصادر التي لم يكشف عن هويتها، فقد جرت المحادثات "بوساطة إماراتية ولم تشمل الأمم المتحدة"، وتهدف المحادثات إلى "إزالة العقبات المتبقية في المبادرة التي جرى تمديد العمل بها الأسبوع الماضي، وتخفيف حدة نقص الغذاء العالمي عن طريق إفساح المجال للصادرات الأوكرانية والروسية"، بحسب "يورو نيوز".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الأربعاء، خلال اجتماع مع مدير مصنع "أورالخيم"، دميتري مازبين، أنه لا يمانع استئناف شحن الأسمدة والأمونيا عبر ميناء أوديسا الأوكراني.مؤكدا أن الوضع في أسواق الأسمدة العالمية جيد وشركة "أورالخيم" تعمل بنجاح بالرغم من العقبات المصطنعة من عدد من الدول.وأشار بوتين إلى أن العديد من الدول الأفريقية أجرت اتصالات مباشرة مع الكرملين بشأن تأمين الأسمدة والحبوب الروسية العالقة في المرافئ الأوروبية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم العربي
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم العربي
بيسكوف: لأول مرة أسمع عن حدوث اجتماع بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي
11:52 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 24.11.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه يسمع لأول مرة عن حدوث اجتماع معين بين ممثلي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في الإمارات العربية المتحدة بشأن استعادة صادرات الأمونيا وتبادل الأسرى.
وجاءت تصريحات بيسكوف في رده على سؤال متعلق بحدوث هذا الاجتماع، حيث قال: "لا شيء معروف على الإطلاق. لا يمكنني قول أي شيء. هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن ذلك".
وزعمت وكالة "رويترز"، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، لم تكشف عن هويتها نظرا "لحساسية الأمر"، أن "ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب في صفقة مرتبطة باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني".
وبحسب المصادر التي لم يكشف عن هويتها، فقد جرت المحادثات "بوساطة إماراتية ولم تشمل الأمم المتحدة"، وتهدف المحادثات إلى "إزالة العقبات المتبقية في المبادرة التي جرى تمديد العمل بها الأسبوع الماضي، وتخفيف حدة نقص الغذاء العالمي عن طريق إفساح المجال للصادرات الأوكرانية والروسية"، بحسب "يورو نيوز"
.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الأربعاء، خلال اجتماع مع مدير مصنع "أورالخيم"، دميتري مازبين، أنه لا يمانع استئناف شحن الأسمدة
والأمونيا عبر ميناء أوديسا الأوكراني.
"سنعمل أيضا مع الأمم المتحدة وسنرى ما سيحدث أنتم تعرفون موقفي أنا لست ضده. روسيا مستعدة لتوسيع صادرات الأسمدة إلى الأسواق العالمية".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
مؤكدا أن الوضع في أسواق الأسمدة العالمية جيد وشركة "أورالخيم" تعمل بنجاح بالرغم من العقبات المصطنعة من عدد من الدول.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنه من غير المقبول منع توريد الأسمدة إلى الدول المحتاجة والتي كانت روسيا مستعدة لتقديمها مجانًا.
وأشار بوتين إلى أن العديد من الدول الأفريقية أجرت اتصالات مباشرة مع الكرملين بشأن تأمين الأسمدة والحبوب الروسية العالقة في المرافئ الأوروبية.