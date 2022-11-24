https://sputnikarabic.ae/20221124/بيسكوف-لأول-مرة-أسمع-عن-حدوث-اجتماع-بين-ممثلي-روسيا-وأوكرانيا-في-الإمارات-1070503244.html

بيسكوف: لأول مرة أسمع عن حدوث اجتماع بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي

بيسكوف: لأول مرة أسمع عن حدوث اجتماع بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه يسمع لأول مرة عن حدوث اجتماع معين بين ممثلي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في الإمارات العربية المتحدة... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T11:52+0000

2022-11-24T11:52+0000

2022-11-24T11:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555077_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_abe1f52de1bfc287f8ca434e72050983.jpg

وجاءت تصريحات بيسكوف في رده على سؤال متعلق بحدوث هذا الاجتماع، حيث قال: "لا شيء معروف على الإطلاق. لا يمكنني قول أي شيء. هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن ذلك".وزعمت وكالة "رويترز"، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، لم تكشف عن هويتها نظرا "لحساسية الأمر"، أن "ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب في صفقة مرتبطة باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني".وبحسب المصادر التي لم يكشف عن هويتها، فقد جرت المحادثات "بوساطة إماراتية ولم تشمل الأمم المتحدة"، وتهدف المحادثات إلى "إزالة العقبات المتبقية في المبادرة التي جرى تمديد العمل بها الأسبوع الماضي، وتخفيف حدة نقص الغذاء العالمي عن طريق إفساح المجال للصادرات الأوكرانية والروسية"، بحسب "يورو نيوز".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الأربعاء، خلال اجتماع مع مدير مصنع "أورالخيم"، دميتري مازبين، أنه لا يمانع استئناف شحن الأسمدة والأمونيا عبر ميناء أوديسا الأوكراني.مؤكدا أن الوضع في أسواق الأسمدة العالمية جيد وشركة "أورالخيم" تعمل بنجاح بالرغم من العقبات المصطنعة من عدد من الدول.وأشار بوتين إلى أن العديد من الدول الأفريقية أجرت اتصالات مباشرة مع الكرملين بشأن تأمين الأسمدة والحبوب الروسية العالقة في المرافئ الأوروبية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم العربي