https://sputnikarabic.ae/20221124/تأثير-قرار-العراق-نشر-قواته-على-الحدود-مع-تركيا-وإيران-1070512982.html
تأثير قرار العراق نشر قواته على الحدود مع تركيا وإيران
تأثير قرار العراق نشر قواته على الحدود مع تركيا وإيران
نناقس في هذه الحلقة: روسيا تحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا على خط أنابيب الغاز الروسي إلى تركيا؛ العراق يتخذ قرارات حاسمة تخص الحدود مع إيران وتركيا؛ اجتماع أوروبي... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T14:59+0000
2022-11-24T14:59+0000
2022-11-24T14:59+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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تأثير قرار العراق نشر قواته على الحدود مع تركيا وإيران
تأثير قرار العراق نشر قواته على الحدود مع تركيا وإيران
قررت الحكومة العراقية وضع قواتها على الحدود مع كل من إيران وتركيا، وذلك بعد القصف المتكرر لإقليم كردستان العراق من قبل كلا الدولتين الجارتين، بذريعة تصفية متمردين هناك يشكلون تهديدا للأمن القومي الإيراني والتركي.حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن العراقي، كاوا نادر لـ"حصاد الأسبوع":خبير: روسيا لن تتأثر بتحديد سقف سعر النفطقال دبلوماسيون إن معظم دول الاتحاد الأوروبي وافقت على سعر سقف للنفط الروسي عند 65-70 دولارا للبرميل، باستثناء بولندا التي أرادت حدا أدنى بكثير وهو 30 دولارا للبرميل.حول تأثير هذا القرار على كل من روسيا وأوروبا، قال المحلل الاقتصادي، علي الفارسي لـ"حصاد الأسبوع":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
تأثير قرار العراق نشر قواته على الحدود مع تركيا وإيران
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نناقس في هذه الحلقة: روسيا تحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا على خط أنابيب الغاز الروسي إلى تركيا؛ العراق يتخذ قرارات حاسمة تخص الحدود مع إيران وتركيا؛ اجتماع أوروبي لتحديد سقف سعر النفط الروسي؛ مونديال قطر.
قررت الحكومة العراقية وضع قواتها على الحدود مع كل من إيران وتركيا، وذلك بعد القصف المتكرر لإقليم كردستان العراق من قبل كلا الدولتين الجارتين، بذريعة تصفية متمردين هناك يشكلون تهديدا للأمن القومي الإيراني والتركي.
حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن العراقي، كاوا نادر لـ"حصاد الأسبوع":
"ليس سهلا تنفيذ هكذا قرار، ولا يمكن بهذه السهولة إيصال القوات العراقية للحدود، صحيح الإقليم منخرط مع الحكومة العراقية لكن القوات العراقية غير موجودة على حدود إقليم كردستان لا من جهة إيران ولا من جهة تركيا منذ التسعينات، نضيف إلى أن المشكلة هنا لا تنتهي بنشر القوات، لأن طموح الدولتين توسعي على أراضي خارج حدودها الجغرافية، وصحيح أن الكرد موجودون في الجيش العراقي، لكن المشكلة بالطرف الآخر الذي يتدخل بحجة محاربة عناصر من حزب العمال الكردستاني، ومتمردين إيرانيين، فلا يقيم أي اعتبار للقوانين الدولية، مستندا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
خبير: روسيا لن تتأثر بتحديد سقف سعر النفط
قال دبلوماسيون إن معظم دول الاتحاد الأوروبي وافقت على سعر سقف للنفط الروسي عند 65-70 دولارا للبرميل، باستثناء بولندا التي أرادت حدا أدنى بكثير وهو 30 دولارا للبرميل.
حول تأثير هذا القرار على كل من روسيا وأوروبا، قال المحلل الاقتصادي، علي الفارسي لـ"حصاد الأسبوع":
"ستجد هذه الدول مشكلة في آلية تنفيذ هكذا قرار، ولن تتمكن من إقناع كبار مستهلكي النفط والغاز بتنفيذه أو تعويض مكاسبهم، أو شراء بغير الدولار، وهناك شخصيات عربية في "أوبك" أكدت لي أنها لا تسعى للحصول على النفط بعملة غير الدولار، وإن قرار الدول السبع لن يؤثر على المنظمة لأنها تاريخيا تلتزم بمصالح أعضائها، ولا يمكن أن تنجر خلف الرغبات المغلفة بالدوافع السياسية، وروسيا لن تتأثر بهكذا قرار لأن لديها أسواق متنوعة وعقود مختلفة طويلة وقصيرة الأمد ومباشرة".
التفاصيل في الملف الصوتي...