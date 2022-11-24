عربي
الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221124/جداريات-بمناسبة-مونديال-قطر-2022-1070494609.html
جداريات بمناسبة مونديال قطر 2022
جداريات بمناسبة مونديال قطر 2022
من الصعب تصديق ذلك، لكن أربع سنوات مرت بالفعل على بطولة كأس العالم في روسيا. وها نحن نحتفل بمهرجان كرة القدم العالمي في قطر. ولأول مرة في التاريخ، يتنافس 32... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T11:43+0000
2022-11-24T11:43+0000
صور
وسائط متعددة
أخبار قطر اليوم
قطر
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070494768_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_048fbb09e6d0d72cd749fa35fd4d2514.jpg
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" جانبًا آخر من مظاهر احتفالات عشاق الكرة بقدوم مونديال قطر 2022، والذي تميز بظهور جداريات حديثة في شوراع مدن العالم تصورأبرز شخصيات الكرة تشاهدونها في عرض الألبوم.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070494768_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_01bfa1750a604b095db09051cbaac713.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار قطر اليوم, قطر
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار قطر اليوم, قطر

جداريات بمناسبة مونديال قطر 2022

11:43 GMT 24.11.2022
تابعنا عبرTelegram
من الصعب تصديق ذلك، لكن أربع سنوات مرت بالفعل على بطولة كأس العالم في روسيا. وها نحن نحتفل بمهرجان كرة القدم العالمي في قطر. ولأول مرة في التاريخ، يتنافس 32 فريقًا على كأس البطولة الرئيسية لكرة القدم ليس في الصيف، وإنما في الشتاء.
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" جانبًا آخر من مظاهر احتفالات عشاق الكرة بقدوم مونديال قطر 2022، والذي تميز بظهور جداريات حديثة في شوراع مدن العالم تصورأبرز شخصيات الكرة تشاهدونها في عرض الألبوم.
© AFP 2022 / Gabriel Bouysأشخاص يسيرون أمام لوحة جدارية في الدوحة في 8 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
أشخاص يسيرون أمام لوحة جدارية في الدوحة في 8 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2022 / Gabriel Bouys
أشخاص يسيرون أمام لوحة جدارية في الدوحة في 8 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace رجال يسيرون أمام لوحة جدارية للمهاجم البرازيلي السابق رونالدو في الدوحة في 6 نوفمبر 2022، قبل بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
رجال يسيرون أمام لوحة جدارية للمهاجم البرازيلي السابق رونالدو في الدوحة في 6 نوفمبر 2022، قبل بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
رجال يسيرون أمام لوحة جدارية للمهاجم البرازيلي السابق رونالدو في الدوحة في 6 نوفمبر 2022، قبل بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
© AP Photo / Yusuf Wahil

يلعب الأطفال كرة القدم بالقرب من الجداريات التي تحمل طابع كأس العالم لكرة القدم في قطر في قرية بامبوسوانغ، غرب سولاويزي، إندونيسيا، 20 نوفمبر 2022. استعدت قطر يوم الأحد لافتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط قبل أن يتدفق الآن القادة العالميون ومشجعو كرة القدم إلى هذا الحدث.

يلعب الأطفال كرة القدم بالقرب من الجداريات التي تحمل طابع كأس العالم لكرة القدم في قطر في قرية بامبوسوانغ، غرب سولاويزي، إندونيسيا، 20 نوفمبر 2022. استعدت قطر يوم الأحد لافتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط قبل أن يتدفق الآن القادة العالميون ومشجعو كرة القدم إلى هذا الحدث. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Yusuf Wahil

يلعب الأطفال كرة القدم بالقرب من الجداريات التي تحمل طابع كأس العالم لكرة القدم في قطر في قرية بامبوسوانغ، غرب سولاويزي، إندونيسيا، 20 نوفمبر 2022. استعدت قطر يوم الأحد لافتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط قبل أن يتدفق الآن القادة العالميون ومشجعو كرة القدم إلى هذا الحدث.

© AFP 2022 / Miguel Medinaامرأة تمر من أمام لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
امرأة تمر من أمام لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2022 / Miguel Medina
امرأة تمر من أمام لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
© AFP 2022 / Rizwan Tabassum في هذه الصورة التي تم التقاطها في 7 نوفمبر 2022، يلعب صبي كرة القدم أمام جدارية قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، على طول شارع في كراتشي.
في هذه الصورة التي تم التقاطها في 7 نوفمبر 2022، يلعب صبي كرة القدم أمام جدارية قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، على طول شارع في كراتشي. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2022 / Rizwan Tabassum
في هذه الصورة التي تم التقاطها في 7 نوفمبر 2022، يلعب صبي كرة القدم أمام جدارية قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، على طول شارع في كراتشي.
© AFP 2022 / Nicolas Tucat تم تصوير لوحة جدارية تقول "كرة القدم ترسي مبادئ المساواة بين الجنسين" في الدوحة في 15 نوفمبر 2022 قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.
تم تصوير لوحة جدارية تقول كرة القدم ترسي مبادئ المساواة بين الجنسين في الدوحة في 15 نوفمبر 2022 قبل كأس العالم لكرة القدم 2022. - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2022 / Nicolas Tucat
تم تصوير لوحة جدارية تقول "كرة القدم ترسي مبادئ المساواة بين الجنسين" في الدوحة في 15 نوفمبر 2022 قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.
© AFP 2022 / Carl de Souzaامرأة تمر بجانب لوحة جدارية تصور فريق كرة القدم البرازيلي لكأس العالم في روسينها فافيلا في ريو دي جانيرو، البرازيل، 23 نوفمبر 2022.
امرأة تمر بجانب لوحة جدارية تصور فريق كرة القدم البرازيلي لكأس العالم في روسينها فافيلا في ريو دي جانيرو، البرازيل، 23 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2022 / Carl de Souza
امرأة تمر بجانب لوحة جدارية تصور فريق كرة القدم البرازيلي لكأس العالم في روسينها فافيلا في ريو دي جانيرو، البرازيل، 23 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Nicolas Tucat رجل يقف أمام لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا في الدوحة، يوم 15 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم قطر 2022.
رجل يقف أمام لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا في الدوحة، يوم 15 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم قطر 2022. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2022 / Nicolas Tucat
رجل يقف أمام لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا في الدوحة، يوم 15 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم قطر 2022.
© AP Photo / Vahid Salemiلوحة جدارية ترعاها الدولة تظهر لاعب كرة قدم وطني مع علم الدولة يدخل إلى ملعب معلقة على مبنى في وسط مدينة طهران، إيران، 22 نوفمبر 2022.
لوحة جدارية ترعاها الدولة تظهر لاعب كرة قدم وطني مع علم الدولة يدخل إلى ملعب معلقة على مبنى في وسط مدينة طهران، إيران، 22 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Vahid Salemi
لوحة جدارية ترعاها الدولة تظهر لاعب كرة قدم وطني مع علم الدولة يدخل إلى ملعب معلقة على مبنى في وسط مدينة طهران، إيران، 22 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaرجل يمشي أمام لوحة جدارية تصور لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري السابق بيليه بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
رجل يمشي أمام لوحة جدارية تصور لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري السابق بيليه بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2022 / Miguel Medina
رجل يمشي أمام لوحة جدارية تصور لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري السابق بيليه بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала