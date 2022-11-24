عربي
https://sputnikarabic.ae/20221124/جي-بي-34-قاذف-قنابل-روسي-يمكن-تثبيته-على-البنادق-الهجومية-1070497235.html
"جي بي-34"... قاذف قنابل روسي يمكن تثبيته على البنادق الهجومية
"جي بي-34"... قاذف قنابل روسي يمكن تثبيته على البنادق الهجومية
أصبح قاذف القنابل الذي يمكن تثبيته على البنادق الهجومية جزء من تسليح الجنود في الجيوش الحديثة، ومنها القاذف الروسي "جي بي-34". 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T09:39+0000
2022-11-24T09:39+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070497725_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cae6ffdf443e67e3792793b2e2ead644.jpg
وتم تصميم القاذف "جي بي-34" للعمل على البنادق الهجومية، التي تمتلك تجهيزات خاصة لهذا الغرض، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ما هي المواصفات الفنية للقاذف الروسي "جي بي-34"؟ولفت الموقع إلى أن قاذف القنابل الروسي يوفر للجنود قوة نارية تمكنهم من الاشتباك مع جنود الأعداء والمركبات غير المدرعة.ويمكن لـ "جي بي-34" إطلاق أنواع مختلفة من القنابل بما فيها القنابل غير المميتة، ويتميز بسهولة استخدامه ومستويات الأمان العالية.
https://sputnikarabic.ae/20221124/إس-في-دي-بندقية-قنص-روسية-أسطورية-1070490906.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070497725_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0116a2c375ee1a63355506f6e9465f75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"جي بي-34"... قاذف قنابل روسي يمكن تثبيته على البنادق الهجومية

09:39 GMT 24.11.2022
© Sputnik . EGOR ZAREBO / الانتقال إلى بنك الصورقاذف قنابل مثبت على بندقية هجومية
قاذف قنابل مثبت على بندقية هجومية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik . EGOR ZAREBO
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصبح قاذف القنابل الذي يمكن تثبيته على البنادق الهجومية جزء من تسليح الجنود في الجيوش الحديثة، ومنها القاذف الروسي "جي بي-34".
وتم تصميم القاذف "جي بي-34" للعمل على البنادق الهجومية، التي تمتلك تجهيزات خاصة لهذا الغرض، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
© Sputnik . VETALEE TEMKEV / الانتقال إلى بنك الصورجندي في الجيش الروسي خلال تدريبات عسكرية
جندي في الجيش الروسي خلال تدريبات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
جندي في الجيش الروسي خلال تدريبات عسكرية
© Sputnik . VETALEE TEMKEV
/
الانتقال إلى بنك الصور

ما هي المواصفات الفنية للقاذف الروسي "جي بي-34"؟

المدى: 400 متر.
نظام الإطلاق: فردي.
نظام التعمير: يدوي.
معدل الإطلاق: 5 - 6 قنابل في الدقيقة.
عيار القنابل: 40 ملم.
الوزن بدون قنابل: 1.4 كغ.
الطول: 29.3 سم.
ولفت الموقع إلى أن قاذف القنابل الروسي يوفر للجنود قوة نارية تمكنهم من الاشتباك مع جنود الأعداء والمركبات غير المدرعة.
قناس يستخدم بندقية القنص الروسية الأسطورية إس في دي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
"إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
07:46 GMT
ويمكن لـ "جي بي-34" إطلاق أنواع مختلفة من القنابل بما فيها القنابل غير المميتة، ويتميز بسهولة استخدامه ومستويات الأمان العالية.
© Sputnik"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
آر بي جي - 27... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала