https://sputnikarabic.ae/20221124/جي-بي-34-قاذف-قنابل-روسي-يمكن-تثبيته-على-البنادق-الهجومية-1070497235.html
"جي بي-34"... قاذف قنابل روسي يمكن تثبيته على البنادق الهجومية
"جي بي-34"... قاذف قنابل روسي يمكن تثبيته على البنادق الهجومية
أصبح قاذف القنابل الذي يمكن تثبيته على البنادق الهجومية جزء من تسليح الجنود في الجيوش الحديثة، ومنها القاذف الروسي "جي بي-34". 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T09:39+0000
2022-11-24T09:39+0000
2022-11-24T09:39+0000
رصد عسكري
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وتم تصميم القاذف "جي بي-34" للعمل على البنادق الهجومية، التي تمتلك تجهيزات خاصة لهذا الغرض، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ما هي المواصفات الفنية للقاذف الروسي "جي بي-34"؟ولفت الموقع إلى أن قاذف القنابل الروسي يوفر للجنود قوة نارية تمكنهم من الاشتباك مع جنود الأعداء والمركبات غير المدرعة.ويمكن لـ "جي بي-34" إطلاق أنواع مختلفة من القنابل بما فيها القنابل غير المميتة، ويتميز بسهولة استخدامه ومستويات الأمان العالية.
https://sputnikarabic.ae/20221124/إس-في-دي-بندقية-قنص-روسية-أسطورية-1070490906.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"جي بي-34"... قاذف قنابل روسي يمكن تثبيته على البنادق الهجومية
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أصبح قاذف القنابل الذي يمكن تثبيته على البنادق الهجومية جزء من تسليح الجنود في الجيوش الحديثة، ومنها القاذف الروسي "جي بي-34".
وتم تصميم القاذف "جي بي-34" للعمل على البنادق الهجومية، التي تمتلك تجهيزات خاصة لهذا الغرض، حسبما ذكر
موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
ما هي المواصفات الفنية للقاذف الروسي "جي بي-34"؟
معدل الإطلاق
: 5 - 6 قنابل في الدقيقة.
الوزن بدون قنابل: 1.4 كغ.
ولفت الموقع إلى أن قاذف القنابل الروسي يوفر للجنود قوة نارية
تمكنهم من الاشتباك مع جنود الأعداء والمركبات غير المدرعة.
ويمكن لـ "جي بي-34" إطلاق أنواع مختلفة من القنابل بما فيها القنابل غير المميتة، ويتميز بسهولة استخدامه ومستويات الأمان العالية.