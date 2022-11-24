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الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20221124/حظوظ-المنتخبات-في-الفوز-بكأس-العالم-2022-1070505718.html
حظوظ المنتخبات في الفوز بكأس العالم 2022
حظوظ المنتخبات في الفوز بكأس العالم 2022
انطلقت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T12:48+0000
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من المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعتبر النسخة الأولى من كأس العالم تقام في المنطقة العربية وثاني بطولة من نوعها تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان.
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حظوظ المنتخبات في الفوز بكأس العالم 2022

12:48 GMT 24.11.2022
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انطلقت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
من المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعتبر النسخة الأولى من كأس العالم تقام في المنطقة العربية وثاني بطولة من نوعها تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان.
حظوظ المنتخبات في الفوز بكأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي
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