https://sputnikarabic.ae/20221124/حظوظ-المنتخبات-في-الفوز-بكأس-العالم-2022-1070505718.html
حظوظ المنتخبات في الفوز بكأس العالم 2022
حظوظ المنتخبات في الفوز بكأس العالم 2022
انطلقت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T12:48+0000
2022-11-24T12:48+0000
2022-11-24T12:48+0000
انفوجرافيك
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من المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعتبر النسخة الأولى من كأس العالم تقام في المنطقة العربية وثاني بطولة من نوعها تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
حظوظ المنتخبات في الفوز بكأس العالم 2022
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انطلقت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
من المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعتبر النسخة الأولى من كأس العالم تقام في المنطقة العربية وثاني بطولة من نوعها تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان.