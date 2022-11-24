https://sputnikarabic.ae/20221124/رئيس-المجلس-الأوروبي-يعتزم-زيارة-بكين-ولقاء-الرئيس-الصيني-1070501941.html
رئيس المجلس الأوروبي يعتزم زيارة بكين ولقاء الرئيس الصيني
رئيس المجلس الأوروبي يعتزم زيارة بكين ولقاء الرئيس الصيني
يعتزم رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، زيارة الصين في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T11:15+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وأصدر المجلس الأوروبي بيانا أكد فيه أن ميشال يعتزم "زيارة بكين في الأول من ديسمبر المقبل، للقاء الرئيس الصيني"، حيث سيكون اللقاء "فرصة لمناقشة التحديات العالمية وقضايا مشتركة على خلفية التوتر الجيوسياسي والاقتصادي".وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، صرح يوم الاثنين، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، بأن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي لا تستهدف أطرافا ثالثة، لافتا إلى أن التغيرات الدولية لا تؤثر على سياسة بكين تجاه الاتحاد.وأضاف "العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي لا تستهدف أطرافاً ثالثة، ولا ينبغي أن تخضع لسيطرة أطراف ثالثة".ودعا الوزير الصيني ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع الأوروبي لزيارة بلاده، والتعرف على الوضع عن كثب، وكيف تتطور، معرباً عن أمله بأن تستمر إيطاليا بلعب دور إيجابي وبناء في التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي، وأكد وزير الخارجية الصيني، في وقت سابق، أن بلاده تنظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وليس كمنافس.
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الصين, أخبار العالم الآن
رئيس المجلس الأوروبي يعتزم زيارة بكين ولقاء الرئيس الصيني
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يعتزم رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، زيارة الصين في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ.
أمستردام - سبوتنيك. وأصدر المجلس الأوروبي بيانا أكد فيه أن ميشال يعتزم "زيارة بكين في الأول من ديسمبر المقبل، للقاء الرئيس الصيني"، حيث سيكون اللقاء "فرصة لمناقشة التحديات العالمية وقضايا مشتركة على خلفية التوتر الجيوسياسي والاقتصادي".
وكان وزير الخارجية الصيني
، وانغ يي، صرح يوم الاثنين، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، بأن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي لا تستهدف أطرافا ثالثة، لافتا إلى أن التغيرات الدولية لا تؤثر على سياسة بكين تجاه الاتحاد.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير قوله: "لطالما اعتبرنا الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا شاملا، وبكين تدعم الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتأمل في أن تكون أوروبا مستقرة ومزدهرة".
وأضاف "العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي لا تستهدف أطرافاً ثالثة، ولا ينبغي أن تخضع لسيطرة أطراف ثالثة".
ودعا الوزير الصيني ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع الأوروبي لزيارة بلاده، والتعرف على الوضع عن كثب، وكيف تتطور، معرباً عن أمله بأن تستمر إيطاليا بلعب دور إيجابي وبناء في التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي، وأكد وزير الخارجية الصيني، في وقت سابق، أن بلاده تنظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وليس كمنافس.