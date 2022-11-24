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https://sputnikarabic.ae/20221124/روسيا-لا-تخطط-لاتخاذ-تدابير-متسرعة-بشأن-رد-فعل-بولندا-على-حادثة-الصاروخ--1070489911.html
روسيا لا تخطط لاتخاذ تدابير متسرعة بشأن رد فعل بولندا على "حادثة الصاروخ"
روسيا لا تخطط لاتخاذ تدابير متسرعة بشأن رد فعل بولندا على "حادثة الصاروخ"
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن موسكو لا تخطط لاتخاذ تدابير متسرعة بسبب رد فعل وارسو على "الحادث الصاروخي" ولكنها ستأخذه في الاعتبار في المستقبل. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T05:07+0000
2022-11-24T05:07+0000
بولندا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن الخارجية البولندية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني "طلبت تفسيرات روسيا" بشأن إسقاط الصواريخ على الأراضي البولندية.وأضافت الوزارة أن وزارة الدفاع الروسية قدمت معلومات شاملة عن عدم تورط القوات المسلحة الروسية في "حادث الصواريخ".وقالت الوزارة: "لا نخطط لاتخاذ أي تدابير متسرعة في هذا السياق، ولكننا سنأخذها في الاعتبار في السياق العام لعلاقاتنا مع بولندا".يشار إلى أنه في 15 نوفمبر، سقط صاروخان على الأراضي البولندية الحدودية مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين.في البداية، قالت وارسو إن الصواريخ روسية الصنع ولكنها أضافت لاحقا أن هناك احتمالا كبيرا بأن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أطلقت الصواريخ عليها.وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يتم تنفيذ أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية وأن الحطام في الصور المنشورة على الإنترنت لا يشبه الأسلحة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221122/وكالة-أسوشيتد-برس-تفصل-صحفيا-كتب-عن-صواريخ-روسية-سقطت-في-بولندا-1070409093.html
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بولندا, روسيا
بولندا, روسيا

روسيا لا تخطط لاتخاذ تدابير متسرعة بشأن رد فعل بولندا على "حادثة الصاروخ"

05:07 GMT 24.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiدورية حرس الحدود على كواد على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
دورية حرس الحدود على كواد على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن موسكو لا تخطط لاتخاذ تدابير متسرعة بسبب رد فعل وارسو على "الحادث الصاروخي" ولكنها ستأخذه في الاعتبار في المستقبل.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن الخارجية البولندية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني "طلبت تفسيرات روسيا" بشأن إسقاط الصواريخ على الأراضي البولندية.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
وكالة "أسوشيتد برس" تفصل صحفيا كتب عن صواريخ روسية سقطت في بولندا
22 نوفمبر, 07:03 GMT
وأضافت الوزارة أن وزارة الدفاع الروسية قدمت معلومات شاملة عن عدم تورط القوات المسلحة الروسية في "حادث الصواريخ".
وقالت الوزارة: "لا نخطط لاتخاذ أي تدابير متسرعة في هذا السياق، ولكننا سنأخذها في الاعتبار في السياق العام لعلاقاتنا مع بولندا".
يشار إلى أنه في 15 نوفمبر، سقط صاروخان على الأراضي البولندية الحدودية مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين.
في البداية، قالت وارسو إن الصواريخ روسية الصنع ولكنها أضافت لاحقا أن هناك احتمالا كبيرا بأن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أطلقت الصواريخ عليها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يتم تنفيذ أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية وأن الحطام في الصور المنشورة على الإنترنت لا يشبه الأسلحة الروسية.
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