https://sputnikarabic.ae/20221124/رونالدو-يبدأ-المونديال-بصفقات-ضخمة-ارتبطت-بانفصاله-عن-مانشستر-يونايتد-1070501660.html

رونالدو يبدأ المونديال بصفقات ضخمة ارتبطت بانفصاله عن مانشستر يونايتد

رونالدو يبدأ المونديال بصفقات ضخمة ارتبطت بانفصاله عن مانشستر يونايتد

يبدأ قائد المنتخب البرتغالي كريستانو رونالدو بطولة كأس العالم "قطر 2022" بعدما أصبح لا ينتمي لأي فريق، وذلك في أعقاب الإعلان عن انتهاء علاقته بفريق مانشستر... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T10:59+0000

2022-11-24T10:59+0000

2022-11-24T10:59+0000

رياضة

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0f/1062276902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cd293b66dbcb9d1d5ceec5ddab9428a.jpg

وقال موقع "سكاي نيوز" إن الإعلان عن خبر إنهاء رونالدو علاقته بمانشستر يونايتد جاء قبل 48 ساعة من مواجهة البرتغال وغانا في أولى مبارياتهما في المونديال ضمن المجموعة الثامنة.وفرض مسؤولو المنتخب البرتغالي حالة من الصمت الكبير داخل المعسكر، حيث لا يتحدث أحد عن موضوع رونالدو لعدم تشتيت ذهن اللاعبين قبل ضربة البداية.وارتبط انفصال رونالدو عن مانشستر يونايتد بصفقات ضخمة، أبرزها تنازله عن 16 مليون جنيه إسترليني لفريقه من أجل فسخ العقد بالتراضي حسب الصحف الإنجليزية، كما أعلن اللاعب في نفس اليوم اتفاقه مع إحدى أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال بيع الساعات الثمينة "جاكوب آند كو" للترويج لها حيث تباع أغلى قطعة بقيمة 146 ألف دولار بينما تباع أرخص قطعة بحوالي 29 ألف دولار متضمنة علامة رونالدو الشهيرة "CR".أما على صعيد حسابات التواصل الاجتماعي، فقد تزامن انفصال الدون عن فريقه مع تخطى عدد متابعيه على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) نصف مليار متابع، ما يجعله أعلى اللاعبين أجرا على "إنستغرام" من الإعلانات حيث يحصل على حوالي 100 ألف دولار نظير صورة واحدة تُنشر على حسابه وتستمر مثبتة لأربعة أيام، وبدورها فستتسبب الزيادة الأخيرة في متابعي النجم البرتغالي في زيادة قيمة إعلاناته سواء على إنستغرام أو الإعلانات التليفزيونية وغيرها.وفي وقت سابق، علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على رحيله رسميا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على فسخ العقد بينهما، وذلك بعدما أعلن مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي رسميا فسخ تعاقد رونالدو باتفاق الطرفين ورحيله عن الفريق وذلك قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, مجتمع