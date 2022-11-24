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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا
https://sputnikarabic.ae/20221124/زاخاروفا-لرئيس-البعثة-الأوكرانية-في-الأمم-المتحدة-أنتم-ذاهبون-إلى-الحضيض-1070494366.html
زاخاروفا لرئيس البعثة الأوكرانية في الأمم المتحدة: أنتم ذاهبون إلى الحضيض
زاخاروفا لرئيس البعثة الأوكرانية في الأمم المتحدة: أنتم ذاهبون إلى الحضيض
ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصرفات المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا الذي حاول إهانة موسكو بشكل غير... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T08:48+0000
2022-11-24T08:48+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا: "كل ما يترك لنظام كييف، الذي لطالما كانت سماته المميزة الفساد والغضب والاستحواذ الشيطاني وهم يذهبون إلى القاع ويرفعون بفخر إصبعهم الأوسط الذي أصبح رمزهم المخزي".وأضاف زاخاروفا قائلة: "ليست هذه هي الحالة الأولى لسلوك كيسليتسيا البائس".ونشر كيسليتسيا تعليقًا على موقعه على "تويتر" مفاده أن الاستماع إلى ممثل روسيا هو من أفظع واجباته.
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زاخاروفا لرئيس البعثة الأوكرانية في الأمم المتحدة: أنتم ذاهبون إلى الحضيض

08:48 GMT 24.11.2022
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik . Nina Zotina
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ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصرفات المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا الذي حاول إهانة موسكو بشكل غير لائق.
وقالت زاخاروفا: "كل ما يترك لنظام كييف، الذي لطالما كانت سماته المميزة الفساد والغضب والاستحواذ الشيطاني وهم يذهبون إلى القاع ويرفعون بفخر إصبعهم الأوسط الذي أصبح رمزهم المخزي".
وأضاف زاخاروفا قائلة: "ليست هذه هي الحالة الأولى لسلوك كيسليتسيا البائس".
ونشر كيسليتسيا تعليقًا على موقعه على "تويتر" مفاده أن الاستماع إلى ممثل روسيا هو من أفظع واجباته.
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