https://sputnikarabic.ae/20221124/سبوتنيك-ترصد-كيف-جهزت-قطر-المراكز-الإعلامية-لتغطية-المونديال-فيديو-1070518706.html
"سبوتنيك" ترصد كيف جهزت قطر المراكز الإعلامية لتغطية المونديال... فيديو
"سبوتنيك" ترصد كيف جهزت قطر المراكز الإعلامية لتغطية المونديال... فيديو
أولت قطر الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أهمية قصوى للتغطية الإعلامية لبطولة كأس العالم، وذلك عبر مراكز إعلامية مجهزة بأحدث الإمكانيات. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T18:53+0000
2022-11-24T18:53+0000
2022-11-24T19:15+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
منوعات
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وزار مراسل "سبوتنيك" أحد المراكز، الذي تم تزويده بجميع ما يحتاجه الصحفيون من تقنيات وأجهزة وقاعات مخصصة للبث والتصوير لنقل الصورة من قلب الحدث وتسهيل عملهم.كما يوفر المركز كتيبات إرشادية للصحفيين لتسيير حركتهم داخل المركز، بالإضافة إلى جداول المبارايات.ويضم المركز أيضا وسائل ترفيه ومرافق للخدمات تخلق جوا من الراحة العامة خلال العمل.ووفقا لمراسلنا، قامت الجهات المنظمة للبطولة بإعطاء كل صحفي يعمل على تغطية البطولة هدية تذكارية عبارة عن تي شيرت رياضي وكاب وكرة تحمل شعار البطولة.يشار إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وقد بدأت في 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070510554_226:0:1055:622_1920x0_80_0_0_1db74ed26819afa5ef1466dc661d27aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع, منوعات
"سبوتنيك" ترصد كيف جهزت قطر المراكز الإعلامية لتغطية المونديال... فيديو
18:53 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 19:15 GMT 24.11.2022) تابعنا عبر
حصري
أولت قطر الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أهمية قصوى للتغطية الإعلامية لبطولة كأس العالم، وذلك عبر مراكز إعلامية مجهزة بأحدث الإمكانيات.
وزار مراسل "سبوتنيك
" أحد المراكز، الذي تم تزويده بجميع ما يحتاجه الصحفيون من تقنيات وأجهزة وقاعات مخصصة للبث والتصوير لنقل الصورة من قلب الحدث وتسهيل عملهم.
ويتكون مبنى المركز من طابقين يصل بينهم درج والذي تم تحويله إلى مدرج ليتمكن الصحفيون من خلاله بمتابعة ومشاهدة مبارايات البطولة على شاشات عملاقة.
كما يوفر المركز كتيبات إرشادية للصحفيين لتسيير حركتهم داخل المركز، بالإضافة إلى جداول المبارايات.
ويضم المركز أيضا وسائل ترفيه ومرافق للخدمات تخلق جوا من الراحة العامة خلال العمل.
ووفقا لمراسلنا، قامت الجهات المنظمة للبطولة بإعطاء كل صحفي يعمل على تغطية البطولة هدية تذكارية عبارة عن تي شيرت رياضي وكاب وكرة تحمل شعار البطولة.
يشار إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022
، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وقد بدأت في 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.