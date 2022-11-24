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https://sputnikarabic.ae/20221124/صاروخ-روسي-يصطاد-الأهداف-الجوية-التي-تحلق-على-ارتفاعات-منخفضة-1070502070.html
صاروخ روسي يصطاد الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة
صاروخ روسي يصطاد الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة
يمثل تحليق الطائرات على ارتفاعات منخفضة تحديا كبيرا لوسائل الدفاع الجوي بعيدة المدى، وهي المشكلة التي يتم التعامل معها باستخدام صواريخ قصيرة المدى مثل الصاروخ... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T11:29+0000
2022-11-24T11:29+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ويقوم هذا الصاروخ بمهمة اصطياد جميع الأهداف الجوية، في مدى يبدأ من 800 متر وارتفاع يبدأ من 10 أمتار، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ويصنف "9 إم - 333" ضمن فئة الصواريخ الموجهة ويمكنه العمل في جميع الأجواء، حسبما ذكر موقع شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، الذي أوضح أن الصاروخ يمكنه تدمير قائمة من الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة تشمل:ما هي المواصفات الفنية للصاروخ "9 إم - 333"؟ويمكن للصاروخ الروسي أن يعترض جميع الأهداف أثناء تحليقها بسرعة تصل إلى 679 مترا في الثانية، حسب تقرير لموقع "روستيخ"، الذي أوضح أنه يعمل ضمن منظومات صاروخية مضادة للطائرات طراز "ستريلا 10 إم 3".وتمثل هذه الفئة من الصواريخ أهمية كبيرة في سد أي ثغرات في شبكات الدفاع الجوي يمكن للعدو استغلالها، خاصة أنه مصممة لاعتراض جميع الأهداف الجوية ومنها الطائرات المسيرة التي أصبحت واحدة من أخطر التهديدات الجوية في الحروب الحديثة.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

صاروخ روسي يصطاد الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة

11:29 GMT 24.11.2022
© Sputnik . VETALEE TEMKEV / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صاروخية روسية مضادة للطائرات طراز "ستريلا - 10 إم 3"
منظومة صاروخية روسية مضادة للطائرات طراز ستريلا - 10 إم 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik . VETALEE TEMKEV
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يمثل تحليق الطائرات على ارتفاعات منخفضة تحديا كبيرا لوسائل الدفاع الجوي بعيدة المدى، وهي المشكلة التي يتم التعامل معها باستخدام صواريخ قصيرة المدى مثل الصاروخ الروسي "9 إم - 333".
ويقوم هذا الصاروخ بمهمة اصطياد جميع الأهداف الجوية، في مدى يبدأ من 800 متر وارتفاع يبدأ من 10 أمتار، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
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ويصنف "9 إم - 333" ضمن فئة الصواريخ الموجهة ويمكنه العمل في جميع الأجواء، حسبما ذكر موقع شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، الذي أوضح أن الصاروخ يمكنه تدمير قائمة من الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة تشمل:
الطائرات ثابتة الأجنحة.
المروحيات.
الصواريخ المجنحة.
الطائرات المسيرة "الدرونز".

ما هي المواصفات الفنية للصاروخ "9 إم - 333"؟

قطر الصاروخ: 12 ملم.
المدى: 800 إلى 5 آلاف متر.
الطول: 222.3 سم.
وزن الصاروخ: 41 كغ.
وزن الشحنة التفجيرية: 2.6 كغ.
ارتفاع الاشتباك: من 10 أمتار حتى 3 آلاف و500 متر.
مدى الاشتباك مع الهدف: من 800 حتى 5 آلاف متر.
ويمكن للصاروخ الروسي أن يعترض جميع الأهداف أثناء تحليقها بسرعة تصل إلى 679 مترا في الثانية، حسب تقرير لموقع "روستيخ"، الذي أوضح أنه يعمل ضمن منظومات صاروخية مضادة للطائرات طراز "ستريلا 10 إم 3".
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وتمثل هذه الفئة من الصواريخ أهمية كبيرة في سد أي ثغرات في شبكات الدفاع الجوي يمكن للعدو استغلالها، خاصة أنه مصممة لاعتراض جميع الأهداف الجوية ومنها الطائرات المسيرة التي أصبحت واحدة من أخطر التهديدات الجوية في الحروب الحديثة.
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