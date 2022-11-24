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https://sputnikarabic.ae/20221124/طائرة-عسكرية-أمريكية-تنجو-بأعجوبة-بعد-اصطدامها-بسرب-من-الطيور-فيديو-1070513799.html
طائرة عسكرية أمريكية تنجو بأعجوبة بعد اصطدامها بسرب من الطيور... فيديو
طائرة عسكرية أمريكية تنجو بأعجوبة بعد اصطدامها بسرب من الطيور... فيديو
اضطرت طائرة عسكرية أمريكية للعودة إلى المطار بعد وقت قصير من إقلاعها نتيجة اصطدامها بسرب من الطيور. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T15:26+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في الحرس الوطني، أن الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني، كان على متن الطائرة. وبدورها، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن طائرة عسكرية من طراز "سي-37" عادت إلى المطار بعد الحادث.وفي الفيديو ظهر اشتعال النيران في المحرك الأيسر للطائرة.وبعد عودة الطائرة وتوقفها، وخروج الطاقم، قام المتخصصون بفحص الطائرة لتقييم الأضرار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
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نادي الفيديو, منوعات, مجتمع
نادي الفيديو, منوعات, مجتمع

طائرة عسكرية أمريكية تنجو بأعجوبة بعد اصطدامها بسرب من الطيور... فيديو

15:26 GMT 24.11.2022
© flickr.com / Expert Infantryجندي من الجيش الأمريكي
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© flickr.com / Expert Infantry
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اضطرت طائرة عسكرية أمريكية للعودة إلى المطار بعد وقت قصير من إقلاعها نتيجة اصطدامها بسرب من الطيور.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في الحرس الوطني، أن الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني، كان على متن الطائرة.
وبدورها، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن طائرة عسكرية من طراز "سي-37" عادت إلى المطار بعد الحادث.
وفي الفيديو ظهر اشتعال النيران في المحرك الأيسر للطائرة.
وبعد عودة الطائرة وتوقفها، وخروج الطاقم، قام المتخصصون بفحص الطائرة لتقييم الأضرار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
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