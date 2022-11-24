https://sputnikarabic.ae/20221124/طيران-الإمارات-تتوقع-ارتفاعا-غير-مسبوق-في-حجوزات-السفر-حول-العالم-1070497891.html
"طيران الإمارات" تتوقع ارتفاعا غير مسبوق في حجوزات السفر حول العالم
"طيران الإمارات" تتوقع ارتفاعا غير مسبوق في حجوزات السفر حول العالم
توقع رئيس شركة "طيران الإمارات"، تيم كلارك، أن تشهد حركة السفر الجوي على مستوى العالم ارتفاعا غير مسبوق. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T09:30+0000
2022-11-24T09:30+0000
2022-11-24T09:30+0000
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ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن كلارك توقعه بأن تكون طلبات حجوزات السفر أشبه بموجات تسونامي الشهيرة بمجرد أن تعيد الصين فتح حدودها بالكامل بعد غلقها لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.وأوضح كلارك أن رفع قيود السفر المرتبطة بالجائحة في ثاني أكبر اقتصادات العالم من شأنه "إطلاق موجات تسونامي من حجوزات السفر بالطائرات"، على حد تعبيره.وكشف كلارك أن رحلات "طيران الإمارات" إلى الوجهات الآسيوية التي فتحت حدودها بالفعل، مثل تايلاند، ماليزيا، ومدينتي "هانوي" و"هو تشي منه" في فيتنام ممتلئة حاليا.في سياق متصل، توقع كلارك أن تتلقى شركته تحديثا من شركة "بوينغ" في السادس من ديسمبر/ كانون الثاني المقبل حيال مشكلات المحركات، والتي أدت إلى تأخير لفترات طويلة في تسليم الناقلة طلبياتها من طائرات "بوينغ 777" ذات الهياكل العريضة.يأتي ذلك بعدما اكتشفت الشركة خللا منذ نحو شهر، ما أدى إلى إيقاف عمليات اختبار الطائرات، وجرى إرسال التوربينات إلى شركة "إي أفييشن" الأمريكية المصنعة له لفحص الخلل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
"طيران الإمارات" تتوقع ارتفاعا غير مسبوق في حجوزات السفر حول العالم
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توقع رئيس شركة "طيران الإمارات"، تيم كلارك، أن تشهد حركة السفر الجوي على مستوى العالم ارتفاعا غير مسبوق.
ونقلت صحيفة
"البيان" الإماراتية عن كلارك توقعه بأن تكون طلبات حجوزات السفر أشبه بموجات تسونامي الشهيرة بمجرد أن تعيد الصين فتح حدودها بالكامل بعد غلقها لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.
وأوضح كلارك أن رفع قيود السفر المرتبطة بالجائحة في ثاني أكبر اقتصادات العالم من شأنه "إطلاق موجات تسونامي من حجوزات السفر بالطائرات"، على حد تعبيره.
وكشف كلارك أن رحلات "طيران الإمارات" إلى الوجهات الآسيوية التي فتحت حدودها بالفعل، مثل تايلاند، ماليزيا، ومدينتي "هانوي" و"هو تشي منه" في فيتنام ممتلئة حاليا.
في سياق متصل، توقع كلارك أن تتلقى شركته تحديثا من شركة "بوينغ" في السادس من ديسمبر/ كانون الثاني المقبل حيال مشكلات المحركات، والتي أدت إلى تأخير لفترات طويلة في تسليم الناقلة طلبياتها من طائرات "بوينغ 777" ذات الهياكل العريضة.
يأتي ذلك بعدما اكتشفت الشركة خللا منذ نحو شهر، ما أدى إلى إيقاف عمليات اختبار الطائرات، وجرى إرسال التوربينات إلى شركة "إي أفييشن" الأمريكية المصنعة له لفحص الخلل.