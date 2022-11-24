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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221124/عدسة-سبوتنيك-تتجول-في-سوق-واقف-المزدحم-بجماهير-المونديال-فيديو-1070519222.html
عدسة "سبوتنيك" تتجول في سوق "واقف" المزدحم بجماهير المونديال... فيديو
عدسة "سبوتنيك" تتجول في سوق "واقف" المزدحم بجماهير المونديال... فيديو
في سوق "واقف" الذي يعد أحد أهم وأشهر المعالم السياحية في قطر، تجولت عدسة "سبوتنيك" لتكشف عن جمال المكان الذي يتميز بتصاميمه المستوحاة من التراث القطري الخليجي. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T19:22+0000
2022-11-24T19:22+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
مجتمع
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يعود تاريخ السوق إلى 100 عام، حيث كان يلتقي التجار لشراء وبيع الماشية، والتوابل، والصوف، واللؤلؤ، وغيرها من السلع الأساسية. ويتميز السوق الآن بأعلى المعايير الحديثة وأجمل التصاميم الهندسية التي تجمع بين الحداثة والتراث.ويجذب السوق العديد من مشجعي المنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم.ويقصد المشجعون المقاهي والمطاعم الموجودة فيه ومتاجر بيع الهدايا والعطور بالإضافة للأشياء التقليدية.يشار إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وقد بدأت في 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
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رياضة, منوعات, مجتمع
رياضة, منوعات, مجتمع

عدسة "سبوتنيك" تتجول في سوق "واقف" المزدحم بجماهير المونديال... فيديو

19:22 GMT 24.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورزوار في أحد المطاعم في سوق واقف في مدينة الدوحة، قطر
زوار في أحد المطاعم في سوق واقف في مدينة الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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حصري
في سوق "واقف" الذي يعد أحد أهم وأشهر المعالم السياحية في قطر، تجولت عدسة "سبوتنيك" لتكشف عن جمال المكان الذي يتميز بتصاميمه المستوحاة من التراث القطري الخليجي.
يعود تاريخ السوق إلى 100 عام، حيث كان يلتقي التجار لشراء وبيع الماشية، والتوابل، والصوف، واللؤلؤ، وغيرها من السلع الأساسية.
ويتميز السوق الآن بأعلى المعايير الحديثة وأجمل التصاميم الهندسية التي تجمع بين الحداثة والتراث.
ويجذب السوق العديد من مشجعي المنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم.
ويقصد المشجعون المقاهي والمطاعم الموجودة فيه ومتاجر بيع الهدايا والعطور بالإضافة للأشياء التقليدية.
يشار إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وقد بدأت في 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
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