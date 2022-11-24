https://sputnikarabic.ae/20221124/عدسة-سبوتنيك-تتجول-في-سوق-واقف-المزدحم-بجماهير-المونديال-فيديو-1070519222.html
عدسة "سبوتنيك" تتجول في سوق "واقف" المزدحم بجماهير المونديال... فيديو
عدسة "سبوتنيك" تتجول في سوق "واقف" المزدحم بجماهير المونديال... فيديو
في سوق "واقف" الذي يعد أحد أهم وأشهر المعالم السياحية في قطر، تجولت عدسة "سبوتنيك" لتكشف عن جمال المكان الذي يتميز بتصاميمه المستوحاة من التراث القطري الخليجي. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T19:22+0000
2022-11-24T19:22+0000
2022-11-24T19:22+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
مجتمع
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يعود تاريخ السوق إلى 100 عام، حيث كان يلتقي التجار لشراء وبيع الماشية، والتوابل، والصوف، واللؤلؤ، وغيرها من السلع الأساسية. ويتميز السوق الآن بأعلى المعايير الحديثة وأجمل التصاميم الهندسية التي تجمع بين الحداثة والتراث.ويجذب السوق العديد من مشجعي المنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم.ويقصد المشجعون المقاهي والمطاعم الموجودة فيه ومتاجر بيع الهدايا والعطور بالإضافة للأشياء التقليدية.يشار إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وقد بدأت في 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
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2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, مجتمع
عدسة "سبوتنيك" تتجول في سوق "واقف" المزدحم بجماهير المونديال... فيديو
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حصري
في سوق "واقف" الذي يعد أحد أهم وأشهر المعالم السياحية في قطر، تجولت عدسة "سبوتنيك" لتكشف عن جمال المكان الذي يتميز بتصاميمه المستوحاة من التراث القطري الخليجي.
يعود تاريخ السوق إلى 100 عام، حيث كان يلتقي التجار لشراء وبيع الماشية، والتوابل، والصوف، واللؤلؤ، وغيرها من السلع الأساسية.
ويتميز السوق الآن بأعلى المعايير الحديثة وأجمل التصاميم الهندسية التي تجمع بين الحداثة والتراث.
ويجذب السوق العديد من مشجعي المنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم.
ويقصد المشجعون المقاهي والمطاعم الموجودة فيه ومتاجر بيع الهدايا والعطور بالإضافة للأشياء التقليدية.
يشار إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022
، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وقد بدأت في 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.