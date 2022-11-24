https://sputnikarabic.ae/20221124/عودة-طفلة-تبلغ-4-سنوات-وصلت-إيطاليا-بمفردها-إلى-عائلتها-بتونس-صورة-1070514804.html
عودة طفلة تبلغ 4 سنوات وصلت إيطاليا بمفردها إلى عائلتها بتونس... صورة
عودة طفلة تبلغ 4 سنوات وصلت إيطاليا بمفردها إلى عائلتها بتونس... صورة
وصلت اليوم الخميس، الطفلة التونسية "ليندا" البالغة من العمر 4 سنوات ,التي وصلت الشهر الماضي إلى إيطاليا بمفردها ضمن عملية هجرة غير نظامية إلى عائلتها بتونس . 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T15:46+0000
2022-11-24T15:46+0000
2022-11-24T15:46+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لمراسلة "سبوتنيك" في تونس، سمحت السلطات الإيطالية بعودة الطفلة إلى بلادها.ووصلت ليندا اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي لتتسلمها عائلتها، وكان يرافقها المندوب العام لحماية الطفولة بتونس في رحلة العودة. وكانت قصة الطفلة قد أثارت جدلا واسعا في الشارع التونسي وتناقلتها معظم وسائل الإعلام العربية والدولية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070513980_0:0:581:436_1920x0_80_0_0_00c2731b304b1d33024a99c98900f0a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, مجتمع, منوعات
أخبار تونس اليوم, مجتمع, منوعات
عودة طفلة تبلغ 4 سنوات وصلت إيطاليا بمفردها إلى عائلتها بتونس... صورة
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وصلت اليوم الخميس، الطفلة التونسية "ليندا" البالغة من العمر 4 سنوات ,التي وصلت الشهر الماضي إلى إيطاليا بمفردها ضمن عملية هجرة غير نظامية إلى عائلتها بتونس .
ووفقا لمراسلة "سبوتنيك
" في تونس، سمحت السلطات الإيطالية بعودة الطفلة إلى بلادها.
ووصلت ليندا اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي لتتسلمها عائلتها، وكان يرافقها المندوب العام لحماية الطفولة بتونس في رحلة العودة.
وكانت قصة الطفلة قد أثارت جدلا واسعا في الشارع التونسي وتناقلتها معظم وسائل الإعلام العربية والدولية.