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https://sputnikarabic.ae/20221124/عودة-طفلة-تبلغ-4-سنوات-وصلت-إيطاليا-بمفردها-إلى-عائلتها-بتونس-صورة-1070514804.html
عودة طفلة تبلغ 4 سنوات وصلت إيطاليا بمفردها إلى عائلتها بتونس... صورة
عودة طفلة تبلغ 4 سنوات وصلت إيطاليا بمفردها إلى عائلتها بتونس... صورة
وصلت اليوم الخميس، الطفلة التونسية "ليندا" البالغة من العمر 4 سنوات ,التي وصلت الشهر الماضي إلى إيطاليا بمفردها ضمن عملية هجرة غير نظامية إلى عائلتها بتونس . 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T15:46+0000
2022-11-24T15:46+0000
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ووفقا لمراسلة "سبوتنيك" في تونس، سمحت السلطات الإيطالية بعودة الطفلة إلى بلادها.ووصلت ليندا اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي لتتسلمها عائلتها، وكان يرافقها المندوب العام لحماية الطفولة بتونس في رحلة العودة. وكانت قصة الطفلة قد أثارت جدلا واسعا في الشارع التونسي وتناقلتها معظم وسائل الإعلام العربية والدولية.
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سبوتنيك عربي
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أخبار تونس اليوم, مجتمع, منوعات
أخبار تونس اليوم, مجتمع, منوعات

عودة طفلة تبلغ 4 سنوات وصلت إيطاليا بمفردها إلى عائلتها بتونس... صورة

15:46 GMT 24.11.2022
© Consulate of Tunisia in Palermoالطفلة التونسية "ليندا" البالغة من العمر 4 سنوات التي وصلت الشهر الماضي إلى إيطاليا بمفردها ضمن عملية هجرة غير نظامية
الطفلة التونسية ليندا البالغة من العمر 4 سنوات التي وصلت الشهر الماضي إلى إيطاليا بمفردها ضمن عملية هجرة غير نظامية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Consulate of Tunisia in Palermo
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وصلت اليوم الخميس، الطفلة التونسية "ليندا" البالغة من العمر 4 سنوات ,التي وصلت الشهر الماضي إلى إيطاليا بمفردها ضمن عملية هجرة غير نظامية إلى عائلتها بتونس .
ووفقا لمراسلة "سبوتنيك" في تونس، سمحت السلطات الإيطالية بعودة الطفلة إلى بلادها.
© Consulate of Tunisia in Palermoالطفلة التونسية "ليندا" البالغة من العمر 4 سنوات التي وصلت الشهر الماضي إلى إيطاليا بمفردها ضمن عملية هجرة غير نظامية
الطفلة التونسية ليندا البالغة من العمر 4 سنوات التي وصلت الشهر الماضي إلى إيطاليا بمفردها ضمن عملية هجرة غير نظامية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
الطفلة التونسية "ليندا" البالغة من العمر 4 سنوات التي وصلت الشهر الماضي إلى إيطاليا بمفردها ضمن عملية هجرة غير نظامية
© Consulate of Tunisia in Palermo
ووصلت ليندا اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي لتتسلمها عائلتها، وكان يرافقها المندوب العام لحماية الطفولة بتونس في رحلة العودة.
وكانت قصة الطفلة قد أثارت جدلا واسعا في الشارع التونسي وتناقلتها معظم وسائل الإعلام العربية والدولية.
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